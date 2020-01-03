***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 16.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 20.12.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.01.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.01.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 16.12.2019 tarihli açıklamasına istinaden, 300.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesine ilişkin ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.01.2020 ve 1/4 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Aygaz A.Ş. Borçlanma Aracı Başvuru Formu.pdfEK: 2 AYGAZ A.Ş. İhraç belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807566BIST