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***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.01.2020 18:23
GÜNCEL HABERLER



***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 16.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.01.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.01.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.12.2019 tarihli açıklamasına istinaden, 300.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesine ilişkin ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.01.2020 ve 1/4 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Aygaz A.Ş. Borçlanma Aracı Başvuru Formu.pdf
EK: 2 AYGAZ A.Ş. İhraç belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807566


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