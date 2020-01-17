***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde,Türk Metal Sendikası tarafından tüp imalatı yapan Gebze İşletmemiz için, grev uygulama tarihi daha sonra belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Türk Metal Sendikası tarafından Şirketimize bildirilmiştir.Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813281BIST