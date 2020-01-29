***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.01.2020, 22.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2019-31.08.2021 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı hususu MESS tarafından Şirketimize bildirilmiştir.Anlaşmada özetleİlk altı ay için saat ücretleri 12 TL/saat'in altında olan çalışanların saat ücretlerine 12 TL/saat'i geçmeyecek şekilde 30 kuruş ücret artışı yapılmış bunun üzerine tüm çalışanlara %17 oranında ücret artışı yapılmıştır. Sözleşmenin ikinci altı ayında %6 (dönem enflasyonu %6'nın üzerinde gerçekleşirse aradaki fark ücret artış oranına eklenecektir), 3. ve 4. altı aylarında TÜFE oranında ücret artışı yapılması kararlaştırılmıştır. İlk yıl için tüm sosyal yardımlar %20 oranında artırılmış, ikinci yıl için artış oranı TÜFE olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815187BIST