***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSAYGZE1914 ISIN kodlu 50.000.000 TL tutarındaki tahvilin itfa ve 4.kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 18.10.2019Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,96Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,96Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,45Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAYGZE1914Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 19.10.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 19.10.2017Vade Başlangıç Tarihi 20.10.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.04.2018 19.04.2018 20.04.2018 6,96 3.480.000 Evet2 19.10.2018 18.10.2018 19.10.2018 6,96 3.480.000 Evet3 19.04.2019 18.04.2019 19.04.2019 6,96 3.480.000 Evet4 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 6,96 3.480.000 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 50.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarAygaz A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYGZE1914 ISIN kodlu tahvilin 18.10.2019 tarihli nominal 50.000.000 TL tutarındaki ana para itfası ve dördüncü kupon ödemesi 3.480.000 TL olarak gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793964BIST