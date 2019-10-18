***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.10.2019 17:53
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSAYGZE1914 ISIN kodlu 50.000.000 TL tutarındaki tahvilin itfa ve 4.kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,96
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,96
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,45
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAYGZE1914
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 19.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi 20.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.04.2018 19.04.2018 20.04.2018 6,96 3.480.000 Evet
2 19.10.2018 18.10.2018 19.10.2018 6,96 3.480.000 Evet
3 19.04.2019 18.04.2019 19.04.2019 6,96 3.480.000 Evet
4 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 6,96 3.480.000 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 50.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Aygaz A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYGZE1914 ISIN kodlu tahvilin 18.10.2019 tarihli nominal 50.000.000 TL tutarındaki ana para itfası ve dördüncü kupon ödemesi 3.480.000 TL olarak gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793964
BIST