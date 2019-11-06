***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSAYGZ82118 ISIN kodlu 80.000.000 TL tutarındaki tahvilin 1.kupon ödemesi ve 2. kupon faiz oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 04.08.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAYGZ82118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 06.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 06.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 07.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.11.2019 05.11.2019 06.11.2019 4,8478 19,4444 20,9103 3.878.239,99 Evet2 05.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 3,6051 14,46 15,2643 06.05.2020 05.05.2020 06.05.20204 05.08.2020 04.08.2020 05.08.20205 04.11.2020 03.11.2020 04.11.20206 03.02.2021 02.02.2021 03.02.20217 05.05.2021 04.05.2021 05.05.20218 04.08.2021 03.08.2021 04.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.08.2021 03.08.2021 04.08.2021 80.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarAygaz A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYGZ82118 ISIN kodlu nominal 80.000.000 TL tutarındaki tahvilin 06.11.2019 tarihli birinci kupon ödemesi 3.878.239,99 TL olarak gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796994BIST