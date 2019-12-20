***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.12.2019 18:00
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSAYGZ62110 ISIN kodlu 90.000.000 TL tutarındaki tahvilin 2.kupon ödemesi ve 3. kupon faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAYGZ62110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 21.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 6,4447 25,8496 28,4678 5.800.229,98 Evet
2 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 4,049 16,2405 17,2576 3.644.100 Evet
3 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 2,9302 11,7528 12,2817
4 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020
5 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020
6 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020
7 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021
8 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 90.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Aygaz A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYGZ62110 ISIN kodlu nominal 90.000.000 TL tutarındaki tahvilin 20.12.2019 tarihli ikinci kupon ödemesi 3.644.100,00 TL olarak gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804636
BIST