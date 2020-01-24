***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSAYGZ12024 ISIN kodlu 75.000.000 TL tutarındaki tahvilin itfa ve 4.kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 24.01.2020Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 7,54Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,12Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,70Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAYGZ12024Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 24.01.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 24.01.2018Vade Başlangıç Tarihi 26.01.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.07.2018 26.07.2018 27.07.2018 7,54 5.655.000 Evet2 25.01.2019 24.01.2019 25.01.2019 7,54 5.655.000 Evet3 26.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 7,54 5.655.000 Evet4 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 7,54 5.655.000 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 75.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarAygaz A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYGZ12024 ISIN kodlu tahvilin 24.01.2020 tarihli nominal 75.000.000 TL tutarındaki ana para itfası ve dördüncü kupon ödemesi 5.655.000 TL olarak gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814404BIST