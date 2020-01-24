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***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.01.2020 18:07
GÜNCEL HABERLER



***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSAYGZ12024 ISIN kodlu 75.000.000 TL tutarındaki tahvilin itfa ve 4.kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 7,54
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,12
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,70
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAYGZ12024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 24.01.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.01.2018
Vade Başlangıç Tarihi 26.01.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.07.2018 26.07.2018 27.07.2018 7,54 5.655.000 Evet
2 25.01.2019 24.01.2019 25.01.2019 7,54 5.655.000 Evet
3 26.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 7,54 5.655.000 Evet
4 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 7,54 5.655.000 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 75.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Aygaz A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYGZ12024 ISIN kodlu tahvilin 24.01.2020 tarihli nominal 75.000.000 TL tutarındaki ana para itfası ve dördüncü kupon ödemesi 5.655.000 TL olarak gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814404


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OZGYO 2,08 271.519.983 % 19,54  
YUNSA 16,31 183.020.842 % 15,76  
DGKLB 2,09 351.671.510 % 15,47  
GYHOL 23,40 1.305.304 % 14,93  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7548 7,7937 % -0,14  
Frank 6,1006 6,1373 % 0,01  
Riyal 1,5800 1,5880 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.573 1.573 10,80  
Altın Gr. 301 301 2,70  
Cumhuriyet 1.974 2.004 10,00  
Tam 1.965 2.014 6,47  
Yarım 950 974 3,13  
Çeyrek 476 487 1,56  
Gümüş.Ons 18,05 18,09 0,28  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,05  
B. Petrol 60,95 60,95 -1,09  
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