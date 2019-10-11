***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
11.10.2019 09:45
***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
18/09/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
24/09/2019
Saati
10:00
Adresi
Kozyatağı mah. Kaya Sultan sok. N80/2 Kadıköy İstanbul
Gündem
Toplantı tutanağında mevcuttur.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararları gösteren toplantı tutanağı 24.09.2019 tarihinde açıklanmıştır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
09/10/2019
Açıklamalar
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.10.2019 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792476
BIST
12:4798.984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 203,24
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.385
En Düşük
98.776
12:475,8703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0333
|Açılış
|: 5,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8759
En Düşük
5,8233
12:476,4694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0365
|Açılış
|: 6,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4757
En Düşük
6,4139
12:47282,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,73
|Açılış
|: 282,03
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
280,15