***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi18/09/2019Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih24/09/2019Saati10:00AdresiKozyatağı mah. Kaya Sultan sok. N80/2 Kadıköy İstanbulGündemToplantı tutanağında mevcuttur.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan kararları gösteren toplantı tutanağı 24.09.2019 tarihinde açıklanmıştır.Genel Kurul Tescil Tarihi09/10/2019AçıklamalarŞirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.10.2019 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792476BIST