***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 17.12.2019 tarih ve 2019/30 sayılı Kararıyla, Yönetim Kurulu Karar tarihinden itibaren Şirketimiz'de Genel Müdürlük görevine Erol Varlık getirilmiştir. Genel Müdürlük görevinden ayrılan Ahmet İzzet Eke ise Şirketimiz bünyesindeki faaliyetlerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecektir. Hüseyin Aytemiz ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmıştır.1999 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Erol Varlık, kariyerine aynı yıl BP Petrolleri A.Ş. Akaryakıt Pazarlama Departmanı'nda Perakende Mağazacılıktan sorumlu İş Analisti olarak başlamıştır.2004 yılında katıldığı BP Akaryakıt Satış organizasyonunda sırası ile Kayseri, Ankara ve Karadeniz bölgelerinde Akaryakıt Saha Müdürü, ardından Güney Avrupa Bölgesi Performans ekibinde, İspanya-Portekiz-Fransa-Yunanistan ve Türkiye'den sorumlu Raporlama ve Konsolidasyon Analisti gibi farklı görevleri yürütmüştür. 2006 yılında BP Türkiye ve BP Yunanistan Akaryakıt Planlama Müdürü olarak atanan Erol Varlık, 2007-2013 yılları arasında Türkiye Perakende ve Ticari Yakıtlar Performans Müdürlüğü, Pazarlama Operasyonları Destek Müdürlüğü ve Stratejik Ortaklıklar Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.2013-2016 yılları arasında İkmal, Lojistik, Perakende operasyonlarından sorumlu Kıdemli Planlama Performans ve Raporlama Müdürü görevinde bulunan Erol Varlık, 2016 yılında BP Satış Direktörlüğü, 2018 yılında ise Avrupa Yatırım Direktörü'ne bağlı olarak BP Türkiye Yatırım Operasyonları Direktörlüğü rollerine atanmıştır.Erol Varlık son görevinde, pazarlama, satış, strateji, finans ve yatırım gibi farklı disiplinlerde edindigi tecrübeleri ile BP Türkiye'nin verimlilik odaklı, finansal disiplini yüksek büyüme programını yönetmiş, orta ve uzun vadeli stratejik yatırım planlarını oluşturmuş, BP mühendislik organizasyonunun kurulması ve adaptasyonu sürecini tamamlamıştır.2003 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler tezli Yüksek Lisans programını da tamamlayan Erol Varlık, 2012 yılında, BP'nin Global üst düzey liderlik programı CAPS'e kabul edilen ilk Türk olma unvanını almış ve aynı programdan 2018 yılında başarı ile mezun olmuştur.Sayın Varlık evli ve 1 kız çocuk babasıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803892BIST