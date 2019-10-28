***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 36.800.000 -9.097 5.755.419 2.516.976 45.063.298 45.063.298Transferler2.516.976 -2.516.976Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.701 9.880.614 9.877.913 9.877.913Dönem Karı (Zararı)9.880.614 9.880.614 9.880.614Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.701 -2.701 -2.701Sermaye Arttırımı3.200.000 3.200.000 3.200.000Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 -11.798 8.272.395 9.880.614 58.141.211 58.141.211Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 40.000.000 -25.038 8.272.395 15.174.238 63.421.595 63.421.595Transferler15.174.238 -15.174.238 3.793.284 3.793.284Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30.711 3.823.995 3.823.995 3.823.995Dönem Karı (Zararı)3.823.995Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-30.711 -30.711 -30.711Sermaye Arttırımı3.750.000 3.750.000 3.750.000Dönem Sonu Bakiyeler43.750.000 -55.749 23.446.633 3.823.995 70.964.879 70.964.879Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.953.859 -6.443.087Dönem Karı (Zararı)3.823.995 9.880.614Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12 3.823.995 9.880.614Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11 -1.805.365 -8.720.467Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.669 191.444Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.792.041 44.450Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler102.791 44.450Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8.689.250Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler124.066Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler124.066Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.121.280 -12.027.148Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-11.121.280 -12.027.148Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler509.205 2.946.721İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.935.229 -7.603.234Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-5.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.657.684 -4.721.414İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.657.684 -4.721.414Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-210.182İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-210.182Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-521.979 -582.500Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-137.059 -2.299.935İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-137.059 -2.299.935Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-95.051 44.137Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.662 -43.522İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.662 -43.522Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-8.689.250İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.944.728Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.944.728Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.953.859 -6.443.087YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI127.881 -41.008Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri127.881Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri127.881Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.008Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.008FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-420 3.075.621Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.200.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.200.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12.814Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri12.814Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-420Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-420Ödenen Faiz12.319Alınan Faiz-149.512YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.081.320 -3.408.474Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi11.121.280 12.027.069NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.202.600 8.618.595DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ46.221.619 40.820.604DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ61.424.219 49.439.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 61.424.219 46.221.619Finansal Yatırımlar5.000Ticari Alacaklar27.834.848 35.492.532İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 27.834.848 35.492.532Diğer Alacaklar17.427 9.066İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 158İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 17.269 9.066Peşin Ödenmiş Giderler144.464 196İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 144.464 196Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.410ARA TOPLAM89.425.958 81.724.823TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR89.425.958 81.724.823DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.889.932 1.688.110İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.889.932 1.688.110Maddi Duran Varlıklar422.690 497.886Tesis, Makine ve Cihazlar8 347.124 407.723Mobilya ve Demirbaşlar8 75.566 90.163Maddi Olmayan Duran Varlıklar918.708 986.062Diğer Haklar9 918.708 986.062Peşin Ödenmiş Giderler414.032 36.322İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 414.032 36.322TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.645.362 3.208.380TOPLAM VARLIKLAR93.071.320 84.933.203KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11.062 11.482İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11.062 11.482Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar11.062 11.482Ticari Borçlar12.997.159 13.134.217İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 2.500İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 12.997.159 13.131.717Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar152.091 136.957Kısa Vadeli Karşılıklar39.559 33.349Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar39.559 33.349Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24.929 7.155İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24.929 7.155ARA TOPLAM13.224.800 13.323.160TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.224.800 13.323.160UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar262.557 69.908Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar262.557 69.908Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 8.619.084 8.118.540TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.881.641 8.188.448TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22.106.441 21.511.608ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar70.964.879 63.421.595Ödenmiş Sermaye43.750.000 40.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-55.749 -25.038Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-55.749 -25.038Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.446.633 8.272.395Net Dönem Karı veya Zararı3.823.995 15.174.238TOPLAM ÖZKAYNAKLAR70.964.879 63.421.595TOPLAM KAYNAKLAR93.071.320 84.933.203Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24.289.423 42.659.374 3.623.158 25.504.135Satışların Maliyeti-26.059.181 -35.979.891 -8.632.629 -20.889.803TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.769.758 6.679.483 -5.009.471 4.614.332BRÜT KAR (ZARAR)-1.769.758 6.679.483 -5.009.471 4.614.332Genel Yönetim Giderleri-4.097.803 -3.211.099 -1.299.411 -1.247.006Pazarlama Giderleri-337.567 -262.644 -110.668 -92.322Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11.408.677 17.984.937 2.212.447 10.527.409Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.157.319 -8.526.515 -147.445 -7.243.409ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.046.230 12.664.162 -4.354.548 6.559.004FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.046.230 12.664.162 -4.354.548 6.559.004Finansman Gelirleri339.658 175.492 119.719 101.293Finansman Giderleri-52.688 -12.319 -14.125 -1.555SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.333.200 12.827.335 -4.248.954 6.658.742SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.333.200 12.827.335 -4.248.954 6.658.742DÖNEM KARI (ZARARI)4.333.200 12.827.335 -4.248.954 6.658.742Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.333.200 12.827.335 -4.248.954 6.658.742Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-548.578 -2.950.097 516.518 -1.817.477Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-39.373 -3.376 -33.692 -3.376Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-509.205 -2.946.721 550.210 -1.814.101Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-509.205 -2.946.721 550.210 -1.814.101Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar8.662 675 7.412 675Yabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.662 675 7.412 675Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi8.662 675 7.412 675DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-539.916 -2.949.422 523.930 -1.816.802TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.793.284 9.877.913 -3.725.024 4.841.940Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.793.284 9.877.913 -3.725.024 4.841.940http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795237BIST