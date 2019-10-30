***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 36.800.000 -9.097 5.755.419 2.516.976 45.063.298 45.063.298Transferler2.516.976 -2.516.976Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.701 9.880.614 9.877.913 9.877.913Dönem Karı (Zararı)9.880.614 9.880.614 9.880.614Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.701 -2.701 -2.701Sermaye Arttırımı3.200.000 3.200.000 3.200.000Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 -11.798 8.272.395 9.880.614 58.141.211 58.141.211Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 40.000.000 -25.038 8.272.395 15.174.238 63.421.595 63.421.595Transferler15.174.238 -15.174.238 3.793.284 3.793.284Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30.711 3.823.995 3.823.995 3.823.995Dönem Karı (Zararı)3.823.995Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-30.711 -30.711 -30.711Sermaye Arttırımı3.750.000 3.750.000 3.750.000Dönem Sonu Bakiyeler43.750.000 -55.749 23.446.633 3.823.995 70.964.879 70.964.879Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.953.859 -6.443.087Dönem Karı (Zararı)3.823.995 9.880.614Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12 3.823.995 9.880.614Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11 -1.805.365 -8.720.467Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.669 191.444Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.792.041 44.450Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler102.791 44.450Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8.689.250Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler124.066Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler124.066Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.121.280 -12.027.148Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-11.121.280 -12.027.148Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler509.205 2.946.721İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.935.229 -7.603.234Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-5.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.657.684 -4.721.414İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.657.684 -4.721.414Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-210.182İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-210.182Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-521.979 -582.500Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-137.059 -2.299.935İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-137.059 -2.299.935Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-95.051 44.137Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.662 -43.522İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.662 -43.522Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-8.689.250İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.944.728Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.944.728Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.953.859 -6.443.087YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI127.881 -41.008Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri127.881Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri127.881Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.008Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.008FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-420 3.075.621Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.200.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.200.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12.814Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri12.814Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-420Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-420Ödenen Faiz12.319Alınan Faiz-149.512YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.081.320 -3.408.474Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi11.121.280 12.027.069NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.202.600 8.618.595DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ