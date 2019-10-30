***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2019 09:47
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 36.800.000 -9.097 5.755.419 2.516.976 45.063.298 45.063.298
Transferler
2.516.976 -2.516.976
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.701 9.880.614 9.877.913 9.877.913
Dönem Karı (Zararı)
9.880.614 9.880.614 9.880.614
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.701 -2.701 -2.701
Sermaye Arttırımı
3.200.000 3.200.000 3.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 -11.798 8.272.395 9.880.614 58.141.211 58.141.211
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 40.000.000 -25.038 8.272.395 15.174.238 63.421.595 63.421.595
Transferler
15.174.238 -15.174.238 3.793.284 3.793.284
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.711 3.823.995 3.823.995 3.823.995
Dönem Karı (Zararı)
3.823.995
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.711 -30.711 -30.711
Sermaye Arttırımı
3.750.000 3.750.000 3.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
43.750.000 -55.749 23.446.633 3.823.995 70.964.879 70.964.879
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.953.859 -6.443.087
Dönem Karı (Zararı)
3.823.995 9.880.614
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12 3.823.995 9.880.614
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.805.365 -8.720.467
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.669 191.444
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.792.041 44.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
102.791 44.450
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.689.250
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
124.066
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
124.066
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.121.280 -12.027.148
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.121.280 -12.027.148
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
509.205 2.946.721
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.935.229 -7.603.234
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.657.684 -4.721.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.657.684 -4.721.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-210.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-210.182
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-521.979 -582.500
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-137.059 -2.299.935
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-137.059 -2.299.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-95.051 44.137
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.662 -43.522
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.662 -43.522
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-8.689.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.944.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.944.728
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.953.859 -6.443.087
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
127.881 -41.008
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.881
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.881
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.008
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.008
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-420 3.075.621
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.200.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.200.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.814
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
12.814
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-420
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-420
Ödenen Faiz
12.319
Alınan Faiz
-149.512
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.081.320 -3.408.474
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
11.121.280 12.027.069
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.202.600 8.618.595
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ