***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/10/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi2019-3Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDipnotlarDeğişikliğin NedeniDipnotların PDF halinin hatalı olmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalar2019-3 dönem dipnotların PDF halinin hatalı olması dolaysıyla PDF dosyasının değiştirilmesi,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795271BIST