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***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.11.2019 08:53
GÜNCEL HABERLER



***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
AHMET AHLATCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür / Şirket Ortağı 70.999
AHMET EMİN AHLATCI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi / Şirket Ortağı 20
İSMAİL ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Şirket Ortağı / Yönetici 0.001
ATEŞ AHLATCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Ortak Yönetim Kurulu Üyesi Şirket Ortağı 5
TUNCAY KARAHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Genel Müdür

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Ahmet AHLATCI Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Emin AHLATCI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İsmail ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncay KARAHAN Genel Müdür
Muharrem KARAPINAR Muhasebe ve Operasyon Grup Müdürü
Mustafa ÇAKMAK Takas Sorumlusu
Hakan GÖVDERE Muhasebe Uzmanı
Hatice ÖZ Muhasebe Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798552


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DERIM 4,37 12.247.966 % 8,98  
SEYKM 5,39 75 % 7,80  
METAL 1,00 25.935 % 7,53  
ARMDA 11,17 935.125 % 7,51  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3727 7,4097 % -0,42  
Frank 5,7889 5,8238 % -0,12  
Riyal 1,5320 1,5397 % -0,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.460 1.461 1,72  
Altın Gr. 270 270 -0,47  
Cumhuriyet 1.794 1.821 -10,00  
Tam 1.787 1.831 -7,84  
Yarım 864 886 -3,79  
Çeyrek 433 443 -1,90  
Gümüş.Ons 16,87 16,89 0,06  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 0,00  
B. Petrol 61,69 61,69 -0,37  
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