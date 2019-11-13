***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)AHMET AHLATCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür / Şirket Ortağı 70.999AHMET EMİN AHLATCI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi / Şirket Ortağı 20İSMAİL ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Şirket Ortağı / Yönetici 0.001ATEŞ AHLATCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Ortak Yönetim Kurulu Üyesi Şirket Ortağı 5TUNCAY KARAHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Genel MüdürSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAhmet AHLATCI Yönetim Kurulu BaşkanıAhmet Emin AHLATCI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıİsmail ŞAHİN Yönetim Kurulu ÜyesiTuncay KARAHAN Genel MüdürMuharrem KARAPINAR Muhasebe ve Operasyon Grup MüdürüMustafa ÇAKMAK Takas SorumlusuHakan GÖVDERE Muhasebe UzmanıHatice ÖZ Muhasebe Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798552BIST