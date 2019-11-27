***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.11.2019 10:04
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Çorum Şubesi Şube Yeniyol Mahallesi, Eğridere Caddesi No:17/1 Çorum Nuri Serdar AKÇAN 444 0 968 212-2902141 17.01.2017
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800568
BIST
10:33106.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 68,32
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.366
En Düşük
105.772
10:335,7645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0027
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7740
En Düşük
5,7547
10:336,3472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0076
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3586
En Düşük
6,3404
10:33270,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,23
|Açılış
|: 270,64
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
270,09
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|12,26
|196.283
|% 9,86
|
|HUBVC
|12,79
|6.277.664
|% 7,93
|
|DIRIT
|1,24
|1.946.419
|% 6,90
|
|MERIT
|17,50
|123
|% 6,06
|
|BOSSA
|7,92
|7.358.051
|% 6,02
|
|OLMIP
|7,11
|465.673
|% -6,45
|
|MTRYO
|2,55
|201.807
|% -4,49
|
|IHEVA
|2,20
|38.136
|% -3,93
|
|RYGYO
|2,14
|426.364
|% -3,60
|
|ADEL
|16,37
|2.201.806
|% -3,02
|
|THYAO
|13,69
|235.357.528
|% -0,36
|
|SISE
|4,90
|101.265.484
|% 1,03
|
|KRDMD
|2,35
|96.276.943
|% 0,93
|
|ECILC
|3,38
|65.544.583
|% 4,32
|
|MGROS
|22,36
|63.812.634
|% -2,19
|
|KRDMD
|2,35
|96.276.943
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,49
|58.286.582
|% 0,68
|
|KARSN
|1,40
|34.472.376
|% 1,45
|
|SISE
|4,90
|101.265.484
|% 1,03
|
|ECILC
|3,38
|65.544.583
|% 4,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3791
|7,4161
|% -0,13
|
|Frank
|5,7510
|5,7856
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5328
|1,5405
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-3,13
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|0,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-0,75
|
|Yarım
|859
|882
|-0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|-0,08
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