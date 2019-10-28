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***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

28.10.2019 13:34
GÜNCEL HABERLER

***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/10/2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/10/2019
Karar Sayısı
2019-22
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

             SORUMLULUK BEYANI
  SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ ‘NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE
a)      30.09.2019 Dönemine ilişkin  finansal tablolarının  tarafımızca incelendiğini,
b)      Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş' deki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
c)       Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş' deki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu,  kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını  beyan ederiz.
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı   Yönetim Kurulu Üyesi   Yönetim Kurulu Üyesi   Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet AHLATCI                  Ahmet Emin AHLATCI                    İsmail ŞAHİN            Ateş AHLATCI             Tuncay KARAHAN
T.C. 41302021126                    T.C. 41200024564                       T.C. 20128303852      T.C. 41173025452         T.C. 23476750936 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795238


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