***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -1.478.042 185.005 17.410.543 358.581.400 -10.210.831 473.707.112 473.707.112Transferler-10.210.831 10.210.831Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-968.452 -55.528 -218.261.430 -219.285.410 -219.285.410Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.446.494 129.477 17.410.543 348.370.569 -218.261.430 254.421.702 254.421.702Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.253.006 123.145 17.410.543 346.252.540 -107.736.113 363.016.146 363.016.146Transferler-107.736.113 107.736.113Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-278.463 132.974 90.265.676 90.120.187 90.120.187Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.531.469 256.119 17.410.543 238.516.427 90.265.676 453.136.333 453.136.333Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI230.946.402 31.021.117Dönem Karı (Zararı)90.265.676 -218.261.430Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler30.918.079 217.106.817Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler35.798.141 33.484.162Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.763.658 -1.018.417Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 -30.870Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-70.625 -23.783Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler10.159.695 230.960.875Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-225.999 88.449Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-22.506.791 -46.353.599İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler88.077.055 20.774.022Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.476.650 53.332.758Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.751.648 -49.824.402Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.856.116 -3.120.282Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler129.054.348 -27.442.439Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.892.879 47.828.387Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları209.260.810 19.619.409Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-568.937 -704.781Vergi İadeleri (Ödemeleri)22.254.529 12.106.489YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-26.476.930 -21.117.310Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.130.823 -25.677.006Alınan Temettüler0 30.870Alınan Faiz3.653.893 4.528.826FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.589.360 -54.456.970Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20.000.000 3.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-32.497.718 -44.062.059Ödenen Faiz-7.091.642 -13.894.911YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)184.880.112 -44.553.163NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)184.880.112 -44.553.163DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.996.068 116.020.163DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ213.876.180 71.467.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri213.876.180 28.996.068Finansal Yatırımlar277.150 144.177Ticari Alacaklar7.544.436 202.561İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6.389.840 74.513İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.154.596 128.048Diğer Alacaklar5.045.102 5.901.106İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.045.102 5.901.106Stoklar176.582.312 170.726.196Peşin Ödenmiş Giderler15.027.151 15.957.138Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar683.837 943.389Diğer Dönen Varlıklar10.045.785 13.238.931ARA TOPLAM429.081.953 236.109.566TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR429.081.953 236.109.566DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.064.078 1.014.078Diğer Alacaklar143.241 143.241Maddi Duran Varlıklar695.060.092 691.756.583Maddi Olmayan Duran Varlıklar536.842 547.345Ertelenmiş Vergi Varlığı370.645.646 348.069.239TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.067.449.899 1.041.530.486TOPLAM VARLIKLAR1.496.531.852 1.277.640.052KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20.878.234 11.064.987Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları115.968.799 86.119.209Ticari Borçlar253.184.096 124.490.521İlişkili Taraflara Ticari Borçlar806.351 886.905İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar252.377.745 123.603.616Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.137.298 2.086.281Diğer Borçlar38.797 556.453İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.430 3.430İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar35.367 553.023Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.713.782 20.555.952Kısa Vadeli Karşılıklar1.937.011 2.135.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar565.624 430.687Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.371.387 1.704.676Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler549.363 1.393.904ARA TOPLAM402.407.380 248.402.670TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER402.407.380 248.402.670UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar476.069.599 509.110.135Diğer Borçlar156.210.833 149.028.751Uzun Vadeli Karşılıklar8.707.707 8.082.350Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.707.707 8.082.350TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER640.988.139 666.221.236TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.043.395.519 914.623.906ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar453.136.333 363.016.146Ödenmiş Sermaye45.000.000 45.000.000Sermaye Düzeltme Farkları62.376.183 62.376.183Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.842.854 1.842.854Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.531.469 -2.253.006Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.531.469 -2.253.006Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.531.469 -2.253.006Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)256.119 123.145Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)256.119 123.145Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)256.119 123.145Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.410.543 17.410.543Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları238.516.427 346.252.540Net Dönem Karı veya Zararı90.265.676 -107.736.113TOPLAM ÖZKAYNAKLAR453.136.333 363.016.146TOPLAM KAYNAKLAR1.496.531.852 1.277.640.052Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat672.004.210 286.167.890 240.036.184 56.520.210Satışların Maliyeti-530.613.931 -263.227.939 -202.829.364 -62.719.737TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)141.390.279 22.939.951 37.206.820 -6.199.527BRÜT KAR (ZARAR)141.390.279 22.939.951 37.206.820 -6.199.527Genel Yönetim Giderleri-15.558.437 -14.745.396 -5.302.391 -4.179.387Pazarlama Giderleri-15.104.826 -13.317.279 -4.943.755 -2.423.588Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32.920.435 36.674.892 19.099.946 31.936.628Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-48.308.496 -128.467.126 -3.861.792 -78.970.448ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)95.338.955 -96.914.958 42.198.828 -59.836.322Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28.374.957 78.639.500 8.296.099 45.761.210Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-20.430.398 -6.414.195 -13.158.443 -5.448.369FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)103.283.514 -24.689.653 37.336.484 -19.523.481Finansman Gelirleri60.085.336 55.524.339 53.422.907 47.867.027Finansman Giderleri-95.609.965 -295.449.716 -26.561.065 -204.192.037SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)67.758.885 -264.615.030 64.198.326 -175.848.491Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22.506.791 46.353.600 -3.902.974 39.486.030Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22.506.791 46.353.600 -3.902.974 39.486.030SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)90.265.676 -218.261.430 60.295.352 -136.362.461DÖNEM KARI (ZARARI)90.265.676 -218.261.430 60.295.352 -136.362.461Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları90.265.676 -218.261.430 60.295.352 -136.362.461Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,02010000 -0,04850000 0,01340000 -0,03030000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-278.463 -968.452 59.423 -277.418Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-348.079 -1.210.565 74.279 -346.773Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler69.616 242.113 -14.856 69.355Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi69.616 242.113 -14.856 69.355Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar132.974 -55.528 151.970 -21.919Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)132.974 -55.528 151.970 -21.919Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)132.974 -55.528 151.970 -21.919DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-145.489 -1.023.980 211.393 -299.337TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)90.120.187 -219.285.410 60.506.745 -136.661.798Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları90.120.187 -219.285.410 60.506.745 -136.661.798http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795022BIST