***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2019 19:04
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -1.478.042 185.005 17.410.543 358.581.400 -10.210.831 473.707.112 473.707.112
Transferler
-10.210.831 10.210.831
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-968.452 -55.528 -218.261.430 -219.285.410 -219.285.410
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.446.494 129.477 17.410.543 348.370.569 -218.261.430 254.421.702 254.421.702
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.253.006 123.145 17.410.543 346.252.540 -107.736.113 363.016.146 363.016.146
Transferler
-107.736.113 107.736.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-278.463 132.974 90.265.676 90.120.187 90.120.187
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.531.469 256.119 17.410.543 238.516.427 90.265.676 453.136.333 453.136.333
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
230.946.402 31.021.117
Dönem Karı (Zararı)
90.265.676 -218.261.430
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.918.079 217.106.817
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35.798.141 33.484.162
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.763.658 -1.018.417
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 -30.870
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-70.625 -23.783
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10.159.695 230.960.875
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-225.999 88.449
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-22.506.791 -46.353.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
88.077.055 20.774.022
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.476.650 53.332.758
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.751.648 -49.824.402
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.856.116 -3.120.282
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
129.054.348 -27.442.439
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.892.879 47.828.387
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
209.260.810 19.619.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-568.937 -704.781
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22.254.529 12.106.489
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.476.930 -21.117.310
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.130.823 -25.677.006
Alınan Temettüler
0 30.870
Alınan Faiz
3.653.893 4.528.826
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.589.360 -54.456.970
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.000.000 3.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.497.718 -44.062.059
Ödenen Faiz
-7.091.642 -13.894.911
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
184.880.112 -44.553.163
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
184.880.112 -44.553.163
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.996.068 116.020.163
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
213.876.180 71.467.000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
213.876.180 28.996.068
Finansal Yatırımlar
277.150 144.177
Ticari Alacaklar
7.544.436 202.561
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.389.840 74.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.154.596 128.048
Diğer Alacaklar
5.045.102 5.901.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.045.102 5.901.106
Stoklar
176.582.312 170.726.196
Peşin Ödenmiş Giderler
15.027.151 15.957.138
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
683.837 943.389
Diğer Dönen Varlıklar
10.045.785 13.238.931
ARA TOPLAM
429.081.953 236.109.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
429.081.953 236.109.566
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.064.078 1.014.078
Diğer Alacaklar
143.241 143.241
Maddi Duran Varlıklar
695.060.092 691.756.583
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
536.842 547.345
Ertelenmiş Vergi Varlığı
370.645.646 348.069.239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.067.449.899 1.041.530.486
TOPLAM VARLIKLAR
1.496.531.852 1.277.640.052
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.878.234 11.064.987
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
115.968.799 86.119.209
Ticari Borçlar
253.184.096 124.490.521
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
806.351 886.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
252.377.745 123.603.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.137.298 2.086.281
Diğer Borçlar
38.797 556.453
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.430 3.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
35.367 553.023
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.713.782 20.555.952
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.937.011 2.135.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
565.624 430.687
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.371.387 1.704.676
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
549.363 1.393.904
ARA TOPLAM
402.407.380 248.402.670
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
402.407.380 248.402.670
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
476.069.599 509.110.135
Diğer Borçlar
156.210.833 149.028.751
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.707.707 8.082.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.707.707 8.082.350
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
640.988.139 666.221.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.043.395.519 914.623.906
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
453.136.333 363.016.146
Ödenmiş Sermaye
45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
62.376.183 62.376.183
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.842.854 1.842.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.531.469 -2.253.006
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.531.469 -2.253.006
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.531.469 -2.253.006
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
256.119 123.145
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
256.119 123.145
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
256.119 123.145
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.410.543 17.410.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
238.516.427 346.252.540
Net Dönem Karı veya Zararı
90.265.676 -107.736.113
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
453.136.333 363.016.146
TOPLAM KAYNAKLAR
1.496.531.852 1.277.640.052
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
672.004.210 286.167.890 240.036.184 56.520.210
Satışların Maliyeti
-530.613.931 -263.227.939 -202.829.364 -62.719.737
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
141.390.279 22.939.951 37.206.820 -6.199.527
BRÜT KAR (ZARAR)
141.390.279 22.939.951 37.206.820 -6.199.527
Genel Yönetim Giderleri
-15.558.437 -14.745.396 -5.302.391 -4.179.387
Pazarlama Giderleri
-15.104.826 -13.317.279 -4.943.755 -2.423.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32.920.435 36.674.892 19.099.946 31.936.628
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-48.308.496 -128.467.126 -3.861.792 -78.970.448
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
95.338.955 -96.914.958 42.198.828 -59.836.322
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28.374.957 78.639.500 8.296.099 45.761.210
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-20.430.398 -6.414.195 -13.158.443 -5.448.369
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
103.283.514 -24.689.653 37.336.484 -19.523.481
Finansman Gelirleri
60.085.336 55.524.339 53.422.907 47.867.027
Finansman Giderleri
-95.609.965 -295.449.716 -26.561.065 -204.192.037
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.758.885 -264.615.030 64.198.326 -175.848.491
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22.506.791 46.353.600 -3.902.974 39.486.030
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.506.791 46.353.600 -3.902.974 39.486.030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
90.265.676 -218.261.430 60.295.352 -136.362.461
DÖNEM KARI (ZARARI)
90.265.676 -218.261.430 60.295.352 -136.362.461
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
90.265.676 -218.261.430 60.295.352 -136.362.461
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,02010000 -0,04850000 0,01340000 -0,03030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-278.463 -968.452 59.423 -277.418
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-348.079 -1.210.565 74.279 -346.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
69.616 242.113 -14.856 69.355
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
69.616 242.113 -14.856 69.355
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
132.974 -55.528 151.970 -21.919
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
132.974 -55.528 151.970 -21.919
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
132.974 -55.528 151.970 -21.919
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-145.489 -1.023.980 211.393 -299.337
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
90.120.187 -219.285.410 60.506.745 -136.661.798
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
90.120.187 -219.285.410 60.506.745 -136.661.798
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795022
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