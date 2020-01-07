***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29 Temmuz 2019 tarihinde kurulan ve sermayesinin tamamına (%100) sahip olduğumuz Bağlı Ortaklığımız konumundaki "T Gübre Dış Ticaret A.Ş" ile gerçekleştirdiğimiz ticari iş ilişkisi sebebiyle, 31.12.2019 tarihli finansal raporlar dahil olmak üzere, bu tarihten sonra KAP'ta açıklayacağımız tüm finansal raporlarımız konsolide edilmiş olarak düzenlenecektir.SaygılarımızlaBagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808254BIST