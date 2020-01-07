***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2020 14:49
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29 Temmuz 2019 tarihinde kurulan ve sermayesinin tamamına (%100) sahip olduğumuz Bağlı Ortaklığımız konumundaki "T Gübre Dış Ticaret A.Ş" ile gerçekleştirdiğimiz ticari iş ilişkisi sebebiyle, 31.12.2019 tarihli finansal raporlar dahil olmak üzere, bu tarihten sonra KAP'ta açıklayacağımız tüm finansal raporlarımız konsolide edilmiş olarak düzenlenecektir.
Saygılarımızla
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808254
BIST
16:30113.089
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 1.676,25
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:305,9766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0044
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:306,6765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0103
|Açılış
|: 6,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:30300,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,26
|Açılış
|: 300,89
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,04
|31.817.012
|% 16,75
|
|BRYAT
|66,95
|10.508.789
|% 16,74
|
|DERAS
|4,05
|82.149.007
|% 16,05
|
|HUBVC
|17,10
|83.418.035
|% 14,77
|
|DAGHL
|2,88
|15.596.129
|% 14,74
|
|IZMDC
|7,75
|2.145.157
|% -16,93
|
|IHGZT
|5,47
|624.142
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,69
|1.645.361.244
|% 1,18
|
|ASELS
|22,16
|405.244.078
|% 0,36
|
|ALBRK
|1,60
|292.085.645
|% 5,26
|
|IPEKE
|9,23
|264.272.563
|% 0,65
|
|TUPRS
|123,60
|199.957.682
|% 0,16
|
|ALBRK
|1,60
|292.085.645
|% 5,26
|
|THYAO
|13,69
|1.645.361.244
|% 1,18
|
|EKGYO
|1,43
|127.641.645
|% 2,14
|
|DOHOL
|1,89
|136.531.324
|% 4,42
|
|KRDMD
|2,64
|193.397.334
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8141
|7,8533
|% -0,32
|
|Frank
|6,1317
|6,1686
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5881
|1,5960
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|0,74
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,33
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.987
|2.036
|-12,93
|
|Yarım
|960
|985
|-6,26
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,13
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,17
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,00
|
|B. Petrol
|68,36
|68,36
|-0,55
|
Seans Raporu
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16:46OYLUM
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Endeks 113, 113 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 6, 939.00 milyon TL de
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16:43BURCE
Yüzde 5.42 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 154, 699 adet işlem