***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.10.2019 17:25
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İstek Erten SARIBAYIR Muhasebe ve Mali İşler Müdür Vekili/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi 17.04.2017 +90 (212) 293 0885 istek.erten@bagfas.com.tr
Özgür Fırat Certel Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 30.09.2019 +90 (212) 293 0885 firat.certel@bagfas.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı. Türev Araçlar Lisansı 205179 / 700966 / 302493
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789662
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En Düşük
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