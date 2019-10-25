***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.10.2019 19:05
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Badetaş Bandırma Deniz Taşımacılığı A.Ş. Deniz taşımacılığı, romörkaj hizmetleri 400000 186801 TRY 46,70 İştirak
Bagasan Bagfaş Ambalaj San. A.Ş. Ağır hizmet torbaları üretimi 100000 3325 TRY 3,33 İştirak
Bagfaş Servis Pazarlama Ltd. Şti. Pazarlama, nakliye ve sair hizmetler 100000 55000 TRY 55,00 İştirak
Bagfaş Teknik Müteahhitlik Ltd. Şti. Teknik bakım hizmetleri 10000 4000 TRY 40,00 İştirak
T Gübre Dış Ticaret A.Ş Kimyevi Gübre Dış Ticareti 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795025
BIST
18:05100.216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -129,69
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.043
18:055,7724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0071
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7571
18:056,3985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0102
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,3930
18:05279,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,19
|Açılış
|: 279,00
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
281,51
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|12,24
|25.988.713
|% 20,00
|
|BOSSA
|5,74
|41.637.015
|% 19,83
|
|IHGZT
|2,60
|1.176.042
|% 12,55
|
|DITAS
|7,26
|15.243.112
|% 11,01
|
|EGCYH
|0,11
|24.989
|% 10,00
|
|MERIT
|11,21
|14.684
|% -9,52
|
|QNBFL
|30,46
|191.821
|% -6,45
|
|KRONT
|8,70
|3.598.742
|% -5,13
|
|OSTIM
|1,24
|115.250.154
|% -4,62
|
|EMNIS
|1,11
|21.838
|% -4,31
|
|THYAO
|11,90
|916.255.366
|% 0,76
|
|ASELS
|18,69
|506.894.737
|% 2,86
|
|GARAN
|9,53
|466.958.576
|% -1,75
|
|TUPRS
|126,40
|227.128.350
|% 1,12
|
|AKBNK
|7,13
|222.966.019
|% -0,97
|
|IHLGM
|0,79
|108.188.166
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,24
|115.250.154
|% -4,62
|
|KRDMD
|2,23
|202.114.401
|% -0,45
|
|ISFIN
|2,50
|212.814.210
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,23
|106.799.664
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3759
|7,4129
|% -0,16
|
|Frank
|5,7771
|5,8119
|% -0,19
|
|Riyal
|1,5344
|1,5421
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.502
|1.502
|-2,42
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,01
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|11,00
|
|Tam
|1.845
|1.891
|10,36
|
|Yarım
|892
|915
|5,01
|
|Çeyrek
|447
|457
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,91
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,02
|
|B. Petrol
|61,51
|61,51
|-0,16
|