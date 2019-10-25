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***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.10.2019 19:05
GÜNCEL HABERLER

***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Badetaş Bandırma Deniz Taşımacılığı A.Ş. Deniz taşımacılığı, romörkaj hizmetleri 400000 186801 TRY 46,70 İştirak
Bagasan Bagfaş Ambalaj San. A.Ş. Ağır hizmet torbaları üretimi 100000 3325 TRY 3,33 İştirak
Bagfaş Servis Pazarlama Ltd. Şti. Pazarlama, nakliye ve sair hizmetler 100000 55000 TRY 55,00 İştirak
Bagfaş Teknik Müteahhitlik Ltd. Şti. Teknik bakım hizmetleri 10000 4000 TRY 40,00 İştirak
T Gübre Dış Ticaret A.Ş Kimyevi Gübre Dış Ticareti 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795025


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLMSN 12,24 25.988.713 % 20,00  
BOSSA 5,74 41.637.015 % 19,83  
IHGZT 2,60 1.176.042 % 12,55  
DITAS 7,26 15.243.112 % 11,01  
EGCYH 0,11 24.989 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3759 7,4129 % -0,16  
Frank 5,7771 5,8119 % -0,19  
Riyal 1,5344 1,5421 % 0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.502 1.502 -2,42  
Altın Gr. 279 279 0,01  
Cumhuriyet 1.856 1.884 11,00  
Tam 1.845 1.891 10,36  
Yarım 892 915 5,01  
Çeyrek 447 457 2,50  
Gümüş.Ons 17,89 17,91 0,08  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 0,02  
B. Petrol 61,51 61,51 -0,16  
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