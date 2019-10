***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBadetaş Bandırma Deniz Taşımacılığı A.Ş. Deniz taşımacılığı, romörkaj hizmetleri 400000 186801 TRY 46,70 İştirakBagasan Bagfaş Ambalaj San. A.Ş. Ağır hizmet torbaları üretimi 100000 3325 TRY 3,33 İştirakBagfaş Servis Pazarlama Ltd. Şti. Pazarlama, nakliye ve sair hizmetler 100000 55000 TRY 55,00 İştirakBagfaş Teknik Müteahhitlik Ltd. Şti. Teknik bakım hizmetleri 10000 4000 TRY 40,00 İştirakT Gübre Dış Ticaret A.Ş Kimyevi Gübre Dış Ticareti 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795025BIST