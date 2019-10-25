***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
25.10.2019 19:05
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/10/2019
Karar Sayısı
433
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a)Şirketimizin 01/01/2019 - 30/09/2019 dönemine ilişkin Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) kapsamında hazırlanmış finansal tablo ve dipnotlarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla Y.Kemal Gençer - Yön.Kur.Bşk. - Murahhas Aza
Erdal Dumanlı - Denetimden Sorumlu Komite Bşk.
Ahmet Sırrı Yırcalı - Denetimden Sorumlu Komite Üye
İstek Erten Sarıbayır - Muhasebe ve Mali İşler Md.Vek.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795024
BIST
18:05100.216
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En Düşük
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|KLMSN
|12,24
|25.988.713
|% 20,00
|
|BOSSA
|5,74
|41.637.015
|% 19,83
|
|IHGZT
|2,60
|1.176.042
|% 12,55
|
|DITAS
|7,26
|15.243.112
|% 11,01
|
|EGCYH
|0,11
|24.989
|% 10,00
|
|MERIT
|11,21
|14.684
|% -9,52
|
|QNBFL
|30,46
|191.821
|% -6,45
|
|KRONT
|8,70
|3.598.742
|% -5,13
|
|OSTIM
|1,24
|115.250.154
|% -4,62
|
|EMNIS
|1,11
|21.838
|% -4,31
|
|THYAO
|11,90
|916.255.366
|% 0,76
|
|ASELS
|18,69
|506.894.737
|% 2,86
|
|GARAN
|9,53
|466.958.576
|% -1,75
|
|TUPRS
|126,40
|227.128.350
|% 1,12
|
|AKBNK
|7,13
|222.966.019
|% -0,97
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|IHLGM
|0,79
|108.188.166
|% 2,60
|
|OSTIM
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|115.250.154
|% -4,62
|
|KRDMD
|2,23
|202.114.401
|% -0,45
|
|ISFIN
|2,50
|212.814.210
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,23
|106.799.664
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3785
|7,4155
|% -0,13
|
|Frank
|5,7772
|5,8120
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5348
|1,5425
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.502
|1.502
|-2,42
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|Altın Gr.
|279
|279
|0,01
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|11,00
|
|Tam
|1.845
|1.891
|10,36
|
|Yarım
|892
|915
|5,01
|
|Çeyrek
|447
|457
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,91
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,02
|
|B. Petrol
|61,51
|61,51
|-0,16
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