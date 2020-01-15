***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
15.01.2020 10:10
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Hexagon Group AG
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%13 / -
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/01/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Sipariş miktarı ve tutarı açıklamada belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
%100 Bağlı Ortaklığımız olan T Gübre Dış Ticaret A.Ş ile Hexagon Group AG arasında, Ocak 2020 – Aralık 2022 arasında gerçekleştirilmek üzere takribi 600.000 tonluk (yıllık 200.000 ton), formül fiyat bazında yaklaşık 77 Milyon USD tutarında granül CAN ihracat anlaşması imzalanmıştır. Saygılarımızla Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812675
BIST
10:44121.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 151,71
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.851
10:445,8561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 5,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8642
En Düşük
5,8463
10:446,5210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0087
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5338
En Düşük
6,5173
10:44292,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,20
|Açılış
|: 292,86
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
293,40
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GEDIK
|8,04
|4.117.010
|% 13,72
|
|DAGHL
|5,34
|6.252.243
|% 11,72
|
|LIDFA
|4,50
|2.826.286
|% 10,29
|
|ORMA
|4,00
|8.420
|% 9,89
|
|UFUK
|3,26
|129.474
|% 9,76
|
|BALAT
|2,97
|263.588
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|79.675
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|102.405
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,10
|180.213
|% -6,63
|
|EGCEY
|0,50
|10.756
|% -5,66
|
|THYAO
|15,13
|404.950.918
|% 0,53
|
|PETKM
|4,03
|216.541.256
|% 0,50
|
|KRDMD
|2,99
|185.432.750
|% -0,66
|
|BNTAS
|3,65
|121.038.251
|% 9,61
|
|PGSUS
|76,75
|116.697.720
|% 1,52
|
|KRDMD
|2,99
|185.432.750
|% -0,66
|
|PETKM
|4,03
|216.541.256
|% 0,50
|
|ISGYO
|1,82
|75.697.850
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,65
|66.905.056
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,65
|121.038.251
|% 9,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6378
|7,6761
|% 0,04
|
|Frank
|6,0423
|6,0787
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5565
|1,5643
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.556
|1,72
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,09
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|64,77
|64,77
|0,15
|