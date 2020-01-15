***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıHexagon Group AGVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%13 / -Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih15/01/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıSipariş miktarı ve tutarı açıklamada belirtilmiştir.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalar%100 Bağlı Ortaklığımız olan T Gübre Dış Ticaret A.Ş ile Hexagon Group AG arasında, Ocak 2020 – Aralık 2022 arasında gerçekleştirilmek üzere takribi 600.000 tonluk (yıllık 200.000 ton), formül fiyat bazında yaklaşık 77 Milyon USD tutarında granül CAN ihracat anlaşması imzalanmıştır. Saygılarımızla Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812675BIST