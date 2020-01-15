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***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

15.01.2020 10:10
GÜNCEL HABERLER



***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Hexagon Group AG
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%13 / -
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/01/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Sipariş miktarı ve tutarı açıklamada belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

%100 Bağlı Ortaklığımız olan T Gübre Dış Ticaret A.Ş ile Hexagon Group AG arasında, Ocak 2020 – Aralık 2022 arasında gerçekleştirilmek üzere takribi 600.000 tonluk (yıllık 200.000 ton), formül fiyat bazında yaklaşık 77 Milyon USD tutarında granül CAN ihracat anlaşması imzalanmıştır. Saygılarımızla Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812675


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DAGHL 5,34 6.252.243 % 11,72  
LIDFA 4,50 2.826.286 % 10,29  
ORMA 4,00 8.420 % 9,89  
UFUK 3,26 129.474 % 9,76  
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Frank 6,0423 6,0787 % -0,06  
Riyal 1,5565 1,5643 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.555 1.556 1,72  
Altın Gr. 293 293 0,09  
Cumhuriyet 1.937 1.966 14,00  
Tam 1.928 1.976 -7,97  
Yarım 932 956 -3,86  
Çeyrek 467 478 -1,93  
Gümüş.Ons 18,02 18,06 0,07  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,01  
B. Petrol 64,77 64,77 0,15  
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