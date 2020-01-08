BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|75,60
|14.306.141
|% 15,95
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|DAGHL
|3,31
|35.283.840
|% 14,93
|HUBVC
|19,08
|72.622.620
|% 12,30
|TIRE
|5,63
|240.466.085
|% 11,93
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7704
|7,8094
|% -0,53
|Frank
|6,0944
|6,1311
|% -0,52
|Riyal
|1,5801
|1,5881
|% -0,46
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|7,83
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,25
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|Tam
|1.992
|2.042
|3,72
|Yarım
|963
|988
|1,80
|Çeyrek
|483
|494
|0,91
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,43
|0,03
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,02
|B. Petrol
|68,41
|68,41
|0,14
Seans Raporu
- 15:46SANFM Yüzde 6.72 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 849, 312 adet işlem
- 15:44XU100 Endeks 113, 219 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 8, 441.00 milyon TL de
- 15:42FMIZP Yüzde 5.13 oranında artışla 48.38 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 364 adet işlem
- 15:41BURVA Yüzde 8.17 oranında artışla 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 473, 038 adet işlem
- 15:40BRYAT Yüzde 14.95 oranında artışla 74.95 lira fiyatla işlem gören hissede 192, 355 adet işlem