***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
15.10.2019 10:31
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 2.000.000 514.142 200.000 -653.662 570.628 2.631.108 2.631.108
Transferler
470.145 100.483 -570.628
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.041 33.041
Dönem Sonu Bakiyeler
21 2.000.000 514.142 670.145 -553.179 33.041 2.664.149 2.664.149
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 2.000.000 514.142 670.145 -553.179 75.863 2.706.971 2.706.971
Transferler
75.863 -75.863
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.801 29.801 29.801
Dönem Sonu Bakiyeler
21 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 29.801 2.736.772 2.736.772
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.088 -7.780
Dönem Karı (Zararı)
29.801 33.041
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29.801 33.041
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.657 -26.788
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
843 2.528
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.838 -42.061
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-13.838 -42.061
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.338 12.745
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.624 -14.498
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-19.413 -15.690
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.006
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.006
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-211 -814
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-211 -814
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.520 -8.245
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.432 465
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
69.390 9.368
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
67.705 9.368
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.685 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.685 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.478 1.588
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.478 1.588
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.648 6.662
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
80.126 8.250
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 80.126 7.648
Finansal Yatırımlar
8 2.495.245 2.474.858
Diğer Alacaklar
5.009 5.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.009 5.009
Peşin Ödenmiş Giderler
13 19.413
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 19.413
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 852
ARA TOPLAM
2.600.645 2.487.515
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.600.645 2.487.515
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 79.829 154.083
Maddi Duran Varlıklar
14 69.364 71.892
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
149.193 225.975
TOPLAM VARLIKLAR
2.749.838 2.713.490
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
11 5.199 5.410
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 5.199 5.410
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 580
ARA TOPLAM
5.199 5.990
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.199 5.990
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 7.867 529
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.867 529
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.066 6.519
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.736.772 2.706.971
Ödenmiş Sermaye
21 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 514.142 514.142
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 670.145 670.145
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -477.316 -553.179
Net Dönem Karı veya Zararı
29.801 75.863
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.736.772 2.706.971
TOPLAM KAYNAKLAR
2.749.838 2.713.490
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 58.304 52.163 19.191 15.337
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
58.304 52.163 19.191 15.337
BRÜT KAR (ZARAR)
58.304 52.163 19.191 15.337
Genel Yönetim Giderleri
23 -534.936 -447.966 -189.933 -169.698
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.014 46.655 450 360
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -454 -799 -178 -501
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-476.072 -349.947 -170.470 -154.502
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 513.211 395.733 165.628 151.500
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.139 45.786 -4.842 -3.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.139 45.786 -4.842 -3.002
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.338 -12.745 5.184 1.278
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -7.338 -12.745 5.184 1.278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.801 33.041 342 -1.724
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.801 33.041 342 -1.724
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
29.801 33.041 342 -1.724
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.801 33.041 342 -1.724
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
29.801 33.041 342 -1.724
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793254
BIST