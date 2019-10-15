***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 2.000.000 514.142 200.000 -653.662 570.628 2.631.108 2.631.108Transferler470.145 100.483 -570.628Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33.041 33.041Dönem Sonu Bakiyeler21 2.000.000 514.142 670.145 -553.179 33.041 2.664.149 2.664.149Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 2.000.000 514.142 670.145 -553.179 75.863 2.706.971 2.706.971Transferler75.863 -75.863Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29.801 29.801 29.801Dönem Sonu Bakiyeler21 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 29.801 2.736.772 2.736.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.088 -7.780Dönem Karı (Zararı)29.801 33.041Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)29.801 33.041Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.657 -26.788Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler843 2.528Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.838 -42.061Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-13.838 -42.061Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.338 12.745İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.624 -14.498Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-19.413 -15.690Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.006İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.006Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-211 -814İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-211 -814Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.520 -8.245Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.432 465YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI69.390 9.368Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları67.705 9.368Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları1.685 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları1.685 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)72.478 1.588NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)72.478 1.588DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.648 6.662DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ80.126 8.250Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 80.126 7.648Finansal Yatırımlar8 2.495.245 2.474.858Diğer Alacaklar5.009 5.009İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.009 5.009Peşin Ödenmiş Giderler13 19.413İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 19.413Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar29 852ARA TOPLAM2.600.645 2.487.515TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.600.645 2.487.515DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 79.829 154.083Maddi Duran Varlıklar14 69.364 71.892TOPLAM DURAN VARLIKLAR149.193 225.975TOPLAM VARLIKLAR2.749.838 2.713.490KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar11 5.199 5.410İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 5.199 5.410Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 580ARA TOPLAM5.199 5.990TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.199 5.990UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 7.867 529TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.867 529TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.066 6.519ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.736.772 2.706.971Ödenmiş Sermaye21 2.000.000 2.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 514.142 514.142Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 670.145 670.145Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -477.316 -553.179Net Dönem Karı veya Zararı29.801 75.863TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.736.772 2.706.971TOPLAM KAYNAKLAR2.749.838 2.713.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 58.304 52.163 19.191 15.337TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)58.304 52.163 19.191 15.337BRÜT KAR (ZARAR)58.304 52.163 19.191 15.337Genel Yönetim Giderleri23 -534.936 -447.966 -189.933 -169.698Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 1.014 46.655 450 360Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -454 -799 -178 -501ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-476.072 -349.947 -170.470 -154.502Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 513.211 395.733 165.628 151.500FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)37.139 45.786 -4.842 -3.002SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.139 45.786 -4.842 -3.002Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.338 -12.745 5.184 1.278Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -7.338 -12.745 5.184 1.278SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)29.801 33.041 342 -1.724DÖNEM KARI (ZARARI)29.801 33.041 342 -1.724Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları29.801 33.041 342 -1.724Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.801 33.041 342 -1.724Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları29.801 33.041 342 -1.724http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793254BIST