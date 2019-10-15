***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi15/10/2019Karar Sayısı49Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanıa)30 /09/ 2019 dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendigini,b) Şirketimiz görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun önemlikonularda gerçege aykırı açıklama içermedigi yada açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyleyanıltıcı olması sonucunda doğurarabilecek herhangi bir eksiklik içermedigini,sorumlulukc) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun ilişkinolduğu dönem itibarıyle mali tabloların ve rapordaki diger mali konulardaki bilgilerinşirketimizin mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçegi doğru biçimdeyansıttığını beyan ederiz.Tülay GEZGİN Adnan BAHARYönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793255BIST