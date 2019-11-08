***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat357.201.035 325.577.739 122.090.913 121.589.524Satışların Maliyeti-300.407.766 -240.042.416 -105.957.562 -86.221.872TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)56.793.269 85.535.323 16.133.351 35.367.652BRÜT KAR (ZARAR)56.793.269 85.535.323 16.133.351 35.367.652Genel Yönetim Giderleri-22.198.283 -18.082.675 -7.308.540 -6.875.322Pazarlama Giderleri-11.243.282 -10.737.043 -3.823.132 -3.084.344Araştırma ve Geliştirme Giderleri-732.269 -450.769 -289.765 -231.678Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 14.797.225 58.371.084 1.717.781 35.112.807Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -15.251.852 -41.776.411 -4.748.695 -23.932.388ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.164.808 72.859.509 1.681.000 36.356.727Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler98.617 175.153 27.966 5.188FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.263.425 73.034.662 1.708.966 36.361.915Finansman Gelirleri19 8.996.088 7.321.892 6.484.921 2.479.270Finansman Giderleri19 -17.280.849 -56.255.809 -4.054.068 -35.420.992SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.978.664 24.100.745 4.139.819 3.420.193Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.047.171 -5.291.744 -1.091.182 -526.398Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -2.420.613 -7.866.346 -207.858 -2.870.128Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -626.558 2.574.602 -883.324 2.343.730SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.931.493 18.809.001 3.048.637 2.893.795DÖNEM KARI (ZARARI)10.931.493 18.809.001 3.048.637 2.893.795Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.931.493 18.809.001 3.048.637 2.893.795Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 0,00300000 0,00520000 0,00080000 0,00080000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.355.563 24.022.766Dönem Karı (Zararı)10.931.493 18.809.001Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.028.088 22.991.621Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12.948.004 11.411.134Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 394.344 -604.483Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.804.440 1.729.427Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.932.746 5.338.952Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.047.171 5.291.744Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-98.617 -175.153İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.173.971 -9.881.678Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.494.936 -30.345.768Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.220.911 -39.220Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6.801.024 -25.024.199Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)522.823 6.881Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.004.205 34.125.409Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)397.715 1.400.199Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-1.639.637 -22.266Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.823.712İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.486 10.017.286Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları33.133.552 31.918.944Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -1.394.657 -1.219.495Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -3.383.332 -6.676.683YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.078.943 -13.278.038Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri252.185 248.790Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -9.164.347 -13.856.604Verilen Nakit Avans ve Borçlar-774.481 -338.778Alınan Faiz607.700 668.554FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.651.907 10.878.028Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri50.300.285 124.173.383Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-67.175.223 -98.675.071Ödenen Temettüler-15.451.218 -5.451.552Ödenen Faiz-3.325.751 -9.168.732YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.375.287 21.622.756Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi31.091 182.168NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.344.196 21.804.924DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 40.298.446 15.754.827DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 23.954.250 37.559.751Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 23.954.250 40.298.446Ticari Alacaklar119.163.872 126.889.794İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-10 1.768.673 2.639.382İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 117.395.199 124.250.412Diğer Alacaklar51.836 9.748İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar51.836 9.748Stoklar6 86.908.652 93.300.594Peşin Ödenmiş Giderler7 2.867.987 3.305.763Diğer Dönen Varlıklar8 7.055.108 8.146.176ARA TOPLAM240.001.705 271.950.521TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR240.001.705 271.950.521DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar255 161Diğer Alacaklar46.007 46.007İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar46.007 46.007Maddi Duran Varlıklar191.176.144 195.221.858Kullanım Hakkı Varlıkları2.178.823Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.452.851 7.274.596Peşin Ödenmiş Giderler7 790.144 100.709TOPLAM DURAN VARLIKLAR201.644.224 202.643.331TOPLAM VARLIKLAR441.645.929 474.593.852KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 38.424.272 50.873.226Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 24.638.635 24.340.970Ticari Borçlar107.973.208 119.537.925İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-10 52.972.551 48.506.130İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 55.000.657 71.031.795Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 3.705.114 3.307.399Diğer Borçlar480 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar480Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler12 1.558.683 2.874.311Türev Araçlar4 2.481.899 2.219.504Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 206.226 1.168.945Kısa Vadeli Karşılıklar2.334.796 2.295.051Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.125.000 1.200.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.209.796 1.095.051Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 259.609 1.352.163ARA TOPLAM181.582.922 207.969.494TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER181.582.922 207.969.494UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 54.178.909 56.661.822İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar54.178.909 56.661.822Banka Kredileri4 51.859.873 56.661.822Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.319.036Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler12 102.153 426.161Türev Araçlar4 0 4.317.464Uzun Vadeli Karşılıklar11.918.870 10.734.369Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 11.918.870 10.734.369Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 8.775.627 7.419.845TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER74.975.559 79.559.661TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER256.558.481 287.529.155ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar185.087.448 187.064.697Ödenmiş Sermaye16 36.000.000 36.000.000Geri Alınmış Paylar (-)16 -1.108.139 -1.108.139Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27.856.390 28.507.959Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27.856.390 28.507.959Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 32.345.737 32.345.737Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -4.489.347 -3.837.778Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.372.380 -4.566.425Yabancı Para Çevrim Farkları16 178.030 146.939Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.550.410 -4.713.364Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)16 -1.550.410 -4.713.364Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 8.585.855 5.770.085Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları104.194.229 86.495.232Net Dönem Karı veya Zararı10.931.493 35.965.985TOPLAM ÖZKAYNAKLAR185.087.448 187.064.697TOPLAM KAYNAKLAR441.645.929 474.593.852Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 11.192.573 -2.659.460 50.480 -4.512.258 4.303.544 67.407.231 31.336.472 142.010.443 142.010.443Transferler1.466.541 29.869.931 -31.336.472Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-188.925 182.168 -3.670.980 18.809.001 15.131.264 15.131.264Dönem Karı (Zararı)18.809.001 18.809.001 18.809.001Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-188.925 182.168 -3.670.980 -3.677.737 -3.677.737Kar Payları-10.842.645 -10.842.645 -10.842.645Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 11.192.573 -2.848.385 232.648 -8.183.238 5.770.085 86.434.517 18.809.001 146.299.062 146.299.062Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 32.345.737 -3.837.778 146.939 -4.713.364 5.770.085 86.495.232 35.965.985 122.461.217 187.064.697 187.064.697Transferler2.815.770 33.150.215 -35.965.985 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-651.569 31.091 3.162.954 10.931.493 13.473.969 13.473.969Dönem Karı (Zararı)10.913.493 10.931.493 10.931.493Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-651.569 31.091 3.162.954 2.542.476 2.542.476Kar PaylarıNot 16 -15.451.218 -15.451.218 -15.451.218Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 -1.108.139 32.345.737 -4.489.347 178.030 -1.550.410 8.585.855 104.194.229 10.931.493 185.087.448 185.087.448Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.931.493 18.809.001 3.048.637 2.893.795DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-651.569 -188.925 198.773 113.155Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-814.462 -236.157 248.466 141.443Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler162.893 47.232 -49.693 -28.288Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi162.893 47.232 -49.693 -28.288Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.194.045 -3.488.812 2.899.848 -1.886.852Yabancı Para Çevrim Farkları31.091 182.168 -10.455 117.674Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.055.069 -4.706.385 3.731.158 -2.569.905Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)4.055.069 -4.706.385 3.731.158 -2.569.905Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-892.115 1.035.405 -820.855 565.379Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-892.115 1.035.405 -820.855 565.379DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.542.476 -3.677.737 3.098.621 -1.773.697TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.473.969 15.131.264 6.147.258 1.120.098Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.473.969 15.131.264 6.147.258 1.120.098http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797732BIST