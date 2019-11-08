***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2019 18:41
***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
357.201.035 325.577.739 122.090.913 121.589.524
Satışların Maliyeti
-300.407.766 -240.042.416 -105.957.562 -86.221.872
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.793.269 85.535.323 16.133.351 35.367.652
BRÜT KAR (ZARAR)
56.793.269 85.535.323 16.133.351 35.367.652
Genel Yönetim Giderleri
-22.198.283 -18.082.675 -7.308.540 -6.875.322
Pazarlama Giderleri
-11.243.282 -10.737.043 -3.823.132 -3.084.344
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-732.269 -450.769 -289.765 -231.678
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 14.797.225 58.371.084 1.717.781 35.112.807
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -15.251.852 -41.776.411 -4.748.695 -23.932.388
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.164.808 72.859.509 1.681.000 36.356.727
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
98.617 175.153 27.966 5.188
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.263.425 73.034.662 1.708.966 36.361.915
Finansman Gelirleri
19 8.996.088 7.321.892 6.484.921 2.479.270
Finansman Giderleri
19 -17.280.849 -56.255.809 -4.054.068 -35.420.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.978.664 24.100.745 4.139.819 3.420.193
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.047.171 -5.291.744 -1.091.182 -526.398
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.420.613 -7.866.346 -207.858 -2.870.128
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -626.558 2.574.602 -883.324 2.343.730
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.931.493 18.809.001 3.048.637 2.893.795
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.931.493 18.809.001 3.048.637 2.893.795
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.931.493 18.809.001 3.048.637 2.893.795
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 0,00300000 0,00520000 0,00080000 0,00080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.355.563 24.022.766
Dönem Karı (Zararı)
10.931.493 18.809.001
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.028.088 22.991.621
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.948.004 11.411.134
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 394.344 -604.483
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.804.440 1.729.427
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.932.746 5.338.952
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.047.171 5.291.744
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-98.617 -175.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.173.971 -9.881.678
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.494.936 -30.345.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.220.911 -39.220
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.801.024 -25.024.199
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
522.823 6.881
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.004.205 34.125.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
397.715 1.400.199
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.639.637 -22.266
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.823.712
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.486 10.017.286
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.133.552 31.918.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.394.657 -1.219.495
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -3.383.332 -6.676.683
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.078.943 -13.278.038
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
252.185 248.790
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -9.164.347 -13.856.604
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-774.481 -338.778
Alınan Faiz
607.700 668.554
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.651.907 10.878.028
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.300.285 124.173.383
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-67.175.223 -98.675.071
Ödenen Temettüler
-15.451.218 -5.451.552
Ödenen Faiz
-3.325.751 -9.168.732
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.375.287 21.622.756
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
31.091 182.168
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.344.196 21.804.924
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 40.298.446 15.754.827
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 23.954.250 37.559.751
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 23.954.250 40.298.446
Ticari Alacaklar
119.163.872 126.889.794
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-10 1.768.673 2.639.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 117.395.199 124.250.412
Diğer Alacaklar
51.836 9.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
51.836 9.748
Stoklar
6 86.908.652 93.300.594
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.867.987 3.305.763
Diğer Dönen Varlıklar
8 7.055.108 8.146.176
ARA TOPLAM
240.001.705 271.950.521
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
240.001.705 271.950.521
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
255 161
Diğer Alacaklar
46.007 46.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
46.007 46.007
Maddi Duran Varlıklar
191.176.144 195.221.858
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.178.823
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.452.851 7.274.596
Peşin Ödenmiş Giderler
7 790.144 100.709
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
201.644.224 202.643.331
TOPLAM VARLIKLAR
441.645.929 474.593.852
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 38.424.272 50.873.226
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 24.638.635 24.340.970
Ticari Borçlar
107.973.208 119.537.925
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-10 52.972.551 48.506.130
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 55.000.657 71.031.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 3.705.114 3.307.399
Diğer Borçlar
480 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
480
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
12 1.558.683 2.874.311
Türev Araçlar
4 2.481.899 2.219.504
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 206.226 1.168.945
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.334.796 2.295.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.125.000 1.200.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.209.796 1.095.051
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 259.609 1.352.163
ARA TOPLAM
181.582.922 207.969.494
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
181.582.922 207.969.494
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 54.178.909 56.661.822
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
54.178.909 56.661.822
Banka Kredileri
4 51.859.873 56.661.822
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.319.036
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
12 102.153 426.161
Türev Araçlar
4 0 4.317.464
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.918.870 10.734.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 11.918.870 10.734.369
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 8.775.627 7.419.845
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.975.559 79.559.661
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
256.558.481 287.529.155
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
185.087.448 187.064.697
Ödenmiş Sermaye
16 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -1.108.139 -1.108.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.856.390 28.507.959
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.856.390 28.507.959
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 32.345.737 32.345.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -4.489.347 -3.837.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.372.380 -4.566.425
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 178.030 146.939
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.550.410 -4.713.364
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 -1.550.410 -4.713.364
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 8.585.855 5.770.085
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
104.194.229 86.495.232
Net Dönem Karı veya Zararı
10.931.493 35.965.985
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
185.087.448 187.064.697
TOPLAM KAYNAKLAR
441.645.929 474.593.852
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 11.192.573 -2.659.460 50.480 -4.512.258 4.303.544 67.407.231 31.336.472 142.010.443 142.010.443
Transferler
1.466.541 29.869.931 -31.336.472
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-188.925 182.168 -3.670.980 18.809.001 15.131.264 15.131.264
Dönem Karı (Zararı)
18.809.001 18.809.001 18.809.001
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-188.925 182.168 -3.670.980 -3.677.737 -3.677.737
Kar Payları
-10.842.645 -10.842.645 -10.842.645
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 11.192.573 -2.848.385 232.648 -8.183.238 5.770.085 86.434.517 18.809.001 146.299.062 146.299.062
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 32.345.737 -3.837.778 146.939 -4.713.364 5.770.085 86.495.232 35.965.985 122.461.217 187.064.697 187.064.697
Transferler
2.815.770 33.150.215 -35.965.985 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-651.569 31.091 3.162.954 10.931.493 13.473.969 13.473.969
Dönem Karı (Zararı)
10.913.493 10.931.493 10.931.493
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-651.569 31.091 3.162.954 2.542.476 2.542.476
Kar Payları
Not 16 -15.451.218 -15.451.218 -15.451.218
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 32.345.737 -4.489.347 178.030 -1.550.410 8.585.855 104.194.229 10.931.493 185.087.448 185.087.448
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.931.493 18.809.001 3.048.637 2.893.795
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-651.569 -188.925 198.773 113.155
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-814.462 -236.157 248.466 141.443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
162.893 47.232 -49.693 -28.288
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
162.893 47.232 -49.693 -28.288
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.194.045 -3.488.812 2.899.848 -1.886.852
Yabancı Para Çevrim Farkları
31.091 182.168 -10.455 117.674
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.055.069 -4.706.385 3.731.158 -2.569.905
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.055.069 -4.706.385 3.731.158 -2.569.905
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-892.115 1.035.405 -820.855 565.379
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-892.115 1.035.405 -820.855 565.379
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.542.476 -3.677.737 3.098.621 -1.773.697
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.473.969 15.131.264 6.147.258 1.120.098
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.473.969 15.131.264 6.147.258 1.120.098
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797732
BIST