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BAKIŞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.10.2019 15:51
GÜNCEL HABERLER

BAKIŞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi KONYA YOLU EGE PLAZA 182/B 11.KAT D: 46 ÇANKAYA ANKARA
İnternet Adresi www.bakis.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@bakis.com.tr
sibel.yucel@bakis.ccom.tr
ilhan.alkılıc@bakis.com.tr
irfan.vural@bakis.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
EGE PLAZA KONYA YOLU 182/B 11 KAT D: 46 ÇANKAYA ANKARA 0312 284 03 35 - 36 0312 284 36 85

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM 50000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792161


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