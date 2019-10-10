BAKIŞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.10.2019 15:51
BAKIŞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi KONYA YOLU EGE PLAZA 182/B 11.KAT D: 46 ÇANKAYA ANKARA
İnternet Adresi www.bakis.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@bakis.com.tr
sibel.yucel@bakis.ccom.tr
ilhan.alkılıc@bakis.com.tr
irfan.vural@bakis.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
EGE PLAZA KONYA YOLU 182/B 11 KAT D: 46 ÇANKAYA ANKARA 0312 284 03 35 - 36 0312 284 36 85
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM 50000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792161
BIST
17:5698.794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -854,77
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
97.511
17:565,8509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0207
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8990
En Düşük
5,8456
17:566,4488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,5178
En Düşük
6,4432
17:56281,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -2,92
|Açılış
|: 281,28
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
281,27