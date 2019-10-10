BAKIŞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









BAKIŞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi KONYA YOLU EGE PLAZA 182/B 11.KAT D: 46 ÇANKAYA ANKARAİnternet Adresi www.bakis.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@bakis.com.trsibel.yucel@bakis.ccom.trilhan.alkılıc@bakis.com.trirfan.vural@bakis.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksEGE PLAZA KONYA YOLU 182/B 11 KAT D: 46 ÇANKAYA ANKARA 0312 284 03 35 - 36 0312 284 36 85Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TOPLAM 50000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792161BIST