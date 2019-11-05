***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018Karar Tarihi 17.10.2019Genel Kurul Tarihi 05.12.2019Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.12.2019Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9 / 207 Esen Han , Çankaya - Konak / İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2018 yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2018 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması4 - 2018 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,6 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.7 - 2019 Yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu (ıı.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kuru'da hissedarlara bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29833736-115.99.E.5502 / 09.04.2019 tarihli yazısı ile kurumumuza bildirilen Sermaye kaybı ve diğer hususlara ilişkin özel durum açıklaması koşullarının görüşülerek karara bağlanması,13 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Balatacılar-2018-GK İlan (5).pdf - İlan MetniEK: 2 Balatacılar-2018-GK Vekaletname (3).pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 2018 Yılına ait Olağan Genel kurul Toplantısı 05 ARALIK 2019 tarihi PERŞEMBE günü saat 11.00 de Gaziosmanpaşa Bulvarı , No : 9 / 207 , Esen Han , Çankaya - Konak / İZMİR adresinde yapılacaktır.EKLER :1-2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi2-Vekaletname Örneğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796685BIST