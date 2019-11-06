***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017Karar Tarihi 10.04.2018Genel Kurul Tarihi 09.05.2018Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.05.2018Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KEMALPAŞAAdres Kemalpaşa O.S.B Mahallesi İzmir Kemalpaşa Cad.No:48 Kemalpaşa / İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2017 yıllı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.3 - 2017 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,4 - 2017 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.7 - 2018 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,12 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Toplantı Başkanlığı'na ADİL SEMERCİOĞLU oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı, Toplantı Katipliği'ne ALİ PENAH BOZYİĞİT ‘i atamıştır. Genel Kurul evrakının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 yılı yıllık Faaliyet Raporu ADİL SEMERCİOĞLU tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firması tarafından hazırlanan 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu. Söz alan olmadı.2017 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının tasdikine ilişkin oylama yapıldı.2017 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) oy birliği ile tasdik edildi.Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında ise: Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi oylamalarına katılmayarak oy birliği ile ayrı, ayrı ibra edildiler.Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti hakkında yapılan müzakere sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine aylık her hangi bir ücret verilmemesine, sadece şirketle ilgili yol, yemek ve otel masraflarının belgelendirmek suretiyle şirket tarafından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.Şirketin 2018 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi konusunda MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket zarar etmesi sebebiyle kar dağıtımı politikası oluşmadığından bu konu ile ilgili karar verilmedi.Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine Üç (3) Yıl Müddetle görev yapmak ve beş (5) kişiden oluşmak üzere verilen teklifte belirtilen *********** T.C kimlik numaralı Adil Semercioğlu, *********** T.C kimlik numaralı Mustafa Yaman, *********** T.C kimlik numaralı Levent Odabaşoğlu, *********** T.C kimlik numaralı Nafis Sefa, *********** T.C kimlik numaralı Ali Çakıroğlu'nun seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.T.T.K 395 ve 396 maddeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verilmesi hususunda yapılan oylamada oy birliği ile izin ve yetki verildi.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17-1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Yönetim Kurulunca Şirketin Halk Bankası'na 2.500.000 (iki milyon beş yüz bin) TL işletme rehni olduğu bilgisi verildi.Dilekler ve kapanış bölümünde ise söz alan olmadı. Divan başkanı tarafından alınan kararlara itiraz eden muhalefet şerhi olup olmadığı soruldu, olmaması üzerine toplantı saat 14.00 de kapatıldı.09.05.2018Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 24.05.2018Ek Açıklamalar09.05.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 24.05.2018 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescili yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796912BIST