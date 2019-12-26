***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BALATACILAR A.Ş. 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.12.2019Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9 / 207 Esen Han , Çankaya - Konak / İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2018 yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2018 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması4 - 2018 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,6 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.7 - 2019 Yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu (ıı.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kuru'da hissedarlara bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29833736-115.99.E.5502 / 09.04.2019 tarihli yazısı ile kurumumuza bildirilen Sermaye kaybı ve diğer hususlara ilişkin özel durum açıklaması koşullarının görüşülerek karara bağlanması,13 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Balatacılar-2018-GK İlan (5).pdf - İlan MetniEK: 2 Balatacılar-2018-GK Vekaletname (3).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Toplantı Başkanlığı'na MEHMET ÖMER AKAD oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı, Toplantı Kâtipliği 'ne ALİ PENAH BOZYİĞİT ‘i atamıştır. Genel Kurul evrakının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.2.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılı yıllık Faaliyet Raporu ALİ ÇAKIROĞLU tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.3.MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firması tarafından hazırlanan 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu. Söz alan olmadı.4.2018 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının tasdikine ilişkin oylama yapıldı.2018 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) oy birliği ile tasdik edildi.5.YönetimKurulu üyelerinin ibrasında ise: Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi oylamalarına katılmayarak oy birliği ile ayrı, ayrı ibra edildiler.6.Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti hakkında yapılan müzakere sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine aylık her hangi bir ücret verilmemesine, sadece şirketle ilgili yol, yemek ve otel masraflarının belgelendirmek suretiyle şirket tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.7.Şirketin 2019 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi konusunda MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.8.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket zarar etmesi sebebiyle kar dağıtımı politikası oluşmadığından bu konu ile ilgili karar verilmedi.9. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine Üç (3) Yıl Müddetle görev yapmak ve Beş (5) kişiden oluşmak üzere verilen teklifte belirtilen 6.........6 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET KORKUT, 6.........8 T.C. Kimlik Numaralı YUSUF ALTUN, 5.........2 T.C kimlik numaralı NAFİS SEFA, 3..........4 T.C kimlik numaralı MUSTAFA YAMAN ve 5..........2 T.C kimlik numaralı ALİ ÇAKIROĞLU 'nun seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.10.T.T.K 395 ve 396 maddeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verilmesi hususunda yapılan oylamada oy birliği ile izin ve yetki verildi.11.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17-1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Yönetim Kurulunca Şirketin Halk Bankası'na 2.500.000 (İki milyon beş yüz bin) TL işletme rehni olduğu bilgisi verildi.12. Sermaye Piyasası Kurumu'nun 29833736-115.99-E.5502 / 09.04.2019 tarihli yazısı ile kurumumuza bildirilen Sermaye kaybı ve diğer hususlara ilişkin özel durum açıklaması hakkında koşullarının görüşülerek karara bağlanması ile ilgili gündem maddesine geçildi,a)Şirkete tebliğ edilen Sermaye Piyasa Kurulu'nun 09.04.2019 tarihli, 29833736-115.99-E.5502 sayılı yazısı genel kurulda okundu ve görüşüldü. Bu yazıya istinaden Yönetim Kurulunun Sermaye Piyasası kuruluna 10.05.2019 tarihli 10 sayılı savunma yazısı okundu ve görüşüldü.b) Şirkete tebliğ edilen Sermaye Piyasa Kurulu'nun 13.09.2019 tarihli, 29833736-110.10.10-E.11782 sayılı yazısı genel kurulda okundu ve görüşüldü.c)Şirkete tebliğ edilen İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.10.2019 tarihli, 50035491-431.04-E.00048342556 sayılı yazısı genel kurulda okundu ve görüşüldü.d)Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarafımıza tebliğ etmiş olduğu yazıları ile içsel bilgileri zamanında kamuya duyuru yapılmaması nedeni ile tarafımıza salmış olduğu cezanın şirketimiz tarafından karşılanıp karşılanmaması hususunda Yönetim Kurulunu savunmasından da anlaşılacağı üzere ve şirketimizin mali yapısı nedeniyle de Yönetim Kurulu üzerine düşen görevleri yapmıştır. Süresinde Sermaye Piyasası Kuruluna savunmasını yapmış, bu işlemleri Genel Kurula götüreceğini, karar alınacağını bildirmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca salınan bu cezanın şirket tarafından karşılanmasına yapılan oylamada Oy birliği ile karar verildi.e)Sermaye Piyasası Kurulu ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yazılarında şirket sermayesinin %88,9 Kaybı hususu genel kurulca görüşüldü. Bu hususta 6102 sayılı TTK.'nın 376.ıncı maddesi gereği sermaye kaybını önlemek için, şirket makine ve teçhizatlarının yetkili değerleme şirketlerince değerlendirerek finansal tablolara yansıtılmasına ve ihtiyaç duyulan sermayenin tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlardan izin alınarak şirketimizin tahsisli sermaye artış yapmasına, sermaye artış için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Şirketimizden alacaklı olan tüm alacaklılardan talep edenler ile görüşerek tahsisli sermaye artışına iştirak etmeleri hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.f)Şirketin 50.000.000.-TL. Olan kayıtlı sermaye tavanının 2018 yılında 5 yıllık süresi dolması sebebiyle yapılan görüşme sonucunda mevcut kayıtlı sermayenin süresinin 5 yıl daha uzatılmasına ve bu işlemler için Sermaye Piyasası Kurumundan İzin alınmasına oy birliği ile karar verildi.13.Dilekler ve kapanış bölümünde ise söz alan olmadı. Divan başkanı tarafından alınan kararlara itiraz eden muhalefet şerhi olup olmadığı soruldu, olmaması üzerine toplantı saat 14.00 de kapatıldı.05.12.2019Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 25.12.2019Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2018 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli .pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 05.12.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı kararları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.12.2019 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805365BIST