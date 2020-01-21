***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Berka Balata Sanayi ve Ticaret A.Ş., Manisa / Turgurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrika yatırımları ve üretim faaliyetleri ile ilgili 10 personel alımı yapılmış olup,bakımı tamamlanan makinaların üretime geçmesi sağlanmıştır.Bu işlemler bundan böyle artarak devam edecektir.Tüm Yatırımcılarımıza duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813783BIST