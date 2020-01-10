***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.01.2020 19:23
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ALİ ÇAKIROĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKANI 05.12.2019 5059991930 alicakiroglu@balatacilar.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 15.05.2017 GENEL MÜDÜR YOKTUR Evet 0.44 Bağımsız Üye Değil Hayır YOKTUR
MUSTAFA YAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 17.06.2006 Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0.64 Bağımsız Üye Değil Hayır
NAFİS SEFA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 09.05.2018 Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
YUSUF ALTUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.12.2019 Hayır 0.04 Bağımsız Üye Değil Hayır
MEHMET KORKUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 05.12.2019 Hayır 5.8 Bağımsız Üye Değil Hayır
Diğer Hususlar
Açıklama İletişim bilgileri bölümünde yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilisi olarak görevlendirilen Ali Çakıroğlu Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirme tarihi 05.12.2019 yerine sehven 05.12.2020 yazılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811961
BIST
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 118.251
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|Önceki Kapanış
|: 117.990
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119.140
En Düşük
117.701
18:055,8696
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|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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5,8972
En Düşük
5,8612
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|Açılış
|: 6,5160
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|Önceki Kapanış
|: 6,5320
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6,5480
En Düşük
6,5124
18:05294,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,51
|Açılış
|: 294,15
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|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,93
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|71.793.974
|% 19,67
|
|GYHOL
|9,93
|5.600.172
|% 14,93
|
|MRGYO
|1,31
|108.880.740
|% 14,91
|
|GLBMD
|2,27
|23.959.292
|% 14,65
|
|VKING
|3,68
|3.307.576
|% 14,29
|
|BURVA
|11,75
|1.087.739
|% -5,92
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|MTRYO
|5,40
|26.073
|% -5,26
|
|YBTAS
|3.305,00
|52.983
|% -4,34
|
|ATAGY
|4,42
|9.924.702
|% -4,12
|
|THYAO
|14,40
|2.311.964.645
|% 1,05
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|HALKB
|6,47
|893.314.925
|% 2,86
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|PETKM
|3,91
|714.498.086
|% 0,00
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|ALBRK
|1,70
|490.592.709
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|EKGYO
|1,52
|402.749.763
|% 3,40
|
|IEYHO
|0,69
|152.743.277
|% 6,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6432
|7,6815
|% -0,04
|
|Frank
|6,0084
|6,0445
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5597
|1,5675
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|7,94
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,53
|
|Cumhuriyet
|1.944
|1.973
|-3,00
|
|Tam
|1.936
|1.984
|-2,31
|
|Yarım
|936
|960
|-1,12
|
|Çeyrek
|469
|480
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,04
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|B. Petrol
|65,27
|65,27
|-0,09
|
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