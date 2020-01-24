***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.01.2020 18:55
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Konak Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, Gümrük İş Merkezi , No : 38 , Daire : 708 Konak / İZMİR
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Konak Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, Gümrük İş Merkezi , No : 38 , Daire : 708 Konak / İZMİR 232-4464649 232-4464650
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 15.05.2017 GENEL MÜDÜR YOKTUR Evet 0.44 Bağımsız Üye Değil Hayır YOKTUR
MUSTAFA YAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 17.06.2006 Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0.64 Bağımsız Üye Değil Hayır
NAFİS SEFA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 09.05.2018 Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
YUSUF ALTUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 05.12.2019 Bağımsız Üye Değil Hayır
YUSUF ALPARSLAN YAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 14.01.2020 Bağımsız Üye Değil Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814427
BIST
18:05122.142
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|Önceki Kapanış
|: 298,24
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301,14
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|14,65
|164.055.906
|% 19,98
|
|OZGYO
|2,08
|271.519.983
|% 19,54
|
|YUNSA
|16,31
|183.020.842
|% 15,76
|
|DGKLB
|2,09
|351.671.510
|% 15,47
|
|GYHOL
|23,40
|1.305.304
|% 14,93
|
|QNBFL
|146,90
|75.947
|% -14,99
|
|CEOEM
|7,55
|36.470.293
|% -14,98
|
|BURVA
|21,26
|496.694
|% -14,96
|
|QNBFB
|54,95
|503.342
|% -14,94
|
|EPLAS
|16,02
|241.240
|% -9,95
|
|THYAO
|14,54
|2.010.371.000
|% 2,11
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,74
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 1,68
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 1,73
|
|GARAN
|11,97
|666.512.605
|% -0,75
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 1,68
|
|EKGYO
|1,67
|351.994.093
|% 1,21
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,74
|
|TSKB
|1,30
|242.847.954
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7503
|7,7892
|% -0,19
|
|Frank
|6,0974
|6,1341
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5792
|1,5871
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|10,50
|
|Altın Gr.
|300
|300
|2,20
|
|Cumhuriyet
|1.974
|2.004
|10,00
|
|Tam
|1.965
|2.014
|6,47
|
|Yarım
|950
|974
|3,13
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,14
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,06
|
|B. Petrol
|60,61
|60,61
|-1,43
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