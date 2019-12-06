***BALAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***BALAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [BALAT]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiŞirket UnvanıBALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi06/12/2019Sıra Açma Başlangıç Tarihi09/12/2019Sıra Açma SaatiAçıklamalarBALAT.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle 09/12/2019 Pazartesi günü itibariyle işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802409BIST