***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme
26.11.2019 11:06
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Esas sözleşmemizin son hali ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
11 03/09/2019 11/09/2019 9906
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800425
BIST
13:58105.356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -26,28
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
105.959
En Düşük
104.718
13:585,7518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0097
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
13:586,3388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
13:58269,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,05
|Açılış
|: 269,66
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|INTEM
|8,85
|11.622.316
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|2.805.979
|% 14,96
|
|YUNSA
|8,55
|89.484.335
|% 14,00
|
|EMNIS
|1,47
|75.036
|% 9,70
|
|MERIT
|17,00
|4.437
|% 9,68
|
|IHEVA
|2,21
|2.367.544
|% -11,60
|
|EGCYH
|0,10
|7.679
|% -9,09
|
|TKURU
|7,99
|90.759
|% -8,16
|
|SANEL
|3,31
|69.339
|% -5,43
|
|TSGYO
|1,05
|2.506.046
|% -5,41
|
|THYAO
|13,61
|1.132.107.368
|% 1,26
|
|KRDMD
|2,42
|323.807.271
|% 0,83
|
|EREGL
|7,85
|244.092.689
|% 1,82
|
|GARAN
|9,95
|240.392.328
|% 0,20
|
|ASELS
|18,76
|215.682.749
|% 0,21
|
|KRDMD
|2,42
|323.807.271
|% 0,83
|
|THYAO
|13,61
|1.132.107.368
|% 1,26
|
|EKGYO
|1,47
|109.011.112
|% 0,68
|
|TSPOR
|1,92
|125.862.842
|% 4,35
|
|PETKM
|3,64
|124.669.235
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3670
|7,4040
|% -0,23
|
|Frank
|5,7406
|5,7752
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5282
|1,5359
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|3,53
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,93
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|2,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,47
|
|Yarım
|860
|882
|0,22
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,11
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|0,00
|