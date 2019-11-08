***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
08.11.2019 07:37
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Açıklamalar
1 Ocak 2019 - 30 Eylül 2019 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797405
BIST
11:38103.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -181,00
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
103.837
En Düşük
103.021
11:385,7573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0099
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7430
11:386,3619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3408
11:38272,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,06
|Açılış
|: 272,42
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
271,07
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,48
|1.836.544
|% 13,69
|
|FRIGO
|9,32
|104.030
|% 9,78
|
|ICBCT
|4,84
|249.534.756
|% 8,52
|
|IZMDC
|4,02
|15.181.609
|% 7,77
|
|GYHOL
|6,40
|1.567.231
|% 6,14
|
|VERUS
|15,64
|20.447.991
|% -12,04
|
|BRSAN
|8,72
|7.914.962
|% -8,69
|
|GEDZA
|5,43
|1.838.589
|% -8,28
|
|TIRE
|1,84
|21.947.747
|% -6,12
|
|CMENT
|12,53
|1.727.213
|% -4,79
|
|THYAO
|12,83
|876.208.554
|% 1,34
|
|ICBCT
|4,84
|249.534.756
|% 8,52
|
|ASELS
|19,05
|237.500.821
|% 0,58
|
|GARAN
|9,79
|167.999.713
|% 0,20
|
|PETKM
|3,66
|152.557.928
|% -0,27
|
|THYAO
|12,83
|876.208.554
|% 1,34
|
|KRDMD
|2,30
|122.758.403
|% -1,29
|
|ICBCT
|4,84
|249.534.756
|% 8,52
|
|PETKM
|3,66
|152.557.928
|% -0,27
|
|SKBNK
|1,04
|34.422.619
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3546
|7,3915
|% 0,16
|
|Frank
|5,7577
|5,7923
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5306
|1,5383
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|3,04
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,96
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,08
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,72
|61,72
|-0,57
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:52VERUS
Yüzde -11.98 oranında düşüşle 15.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 208, 930 adet işlem
-
11:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, TSKB
-
11:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TCELL, THYAO
-
11:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -182, 78 kaybederek (% -0.18 ) 99, 397
-
11:51
ICBCT, IZMDC, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında