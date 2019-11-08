***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.023.579 6.348.821 237.141.848 -1.330.183 88.859.552 15.190.838 5.611.290 -92.286.649 254.098.379 613.657.475 613.657.475Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-229.103 -229.103 -229.103Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler254.098.379 -254.098.379 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.200.941 121.499.914 56.134.295 173.433.268 173.433.268Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler100.023.579 6.348.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237.141.848 0 -5.531.124 0 0 0 0 0 0 0 0 210.359.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.190.838 0 5.611.290 0 161.582.627 56.134.295 0 786.861.640 786.861.640Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.023.579 6.348.821 218.152.961 -20.058.361 163.583.228 15.190.838 5.611.290 161.582.628 81.066.013 731.500.997 731.500.997Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler81.066.013 -81.066.013 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.145.351 -2.965.867 136.670.030 129.558.812 129.558.812Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler100.023.579 6.348.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218.152.961 0 -24.203.712 0 0 0 0 0 0 0 0 160.617.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.190.838 0 5.611.290 0 242.648.641 136.670.030 0 861.059.809 861.059.809Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI341.005.104 198.175.293Dönem Karı (Zararı)136.670.030 56.134.295Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)136.670.030 56.134.295Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler208.893.145 171.961.012Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler125.700.742 104.523.065Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-6.093.523 22.998.188Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.383.493 140.964Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-7.477.016 19.018.216Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.839.008Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.106.409 663.916Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler37.469.115 30.127.125Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-9.623.542 -7.297.525Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler47.092.657 37.424.650Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler310.880 1.180.387Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.965.867 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler47.858.206 12.055.279Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler4.507.183 413.052İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler45.196.649 -12.700.979Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 39.510.526Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-39.915.435 -134.691.110Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-37.137.692 -23.648.683Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler72.142.778 146.646.308Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-10.763.157 -27.216.496Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-7.608.670 722.283Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-623.584 1.370.513İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler69.102.409 -15.394.320Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.758.811 -26.490.094Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)66.343.598 11.095.774Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları390.759.824 215.394.328Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-7.290.588 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-42.464.132 -17.219.035YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-138.015.513 -59.196.403Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.824.115 101.662Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.824.115 101.662Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.500.052 -19.964.185Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.270.600.235 1.059.254.885Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.393.563.353 -1.105.886.290Alınan Faiz9.623.542 7.297.525FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.749.159 -71.746.132Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri169.082.465 0Kredilerden Nakit Girişleri169.082.465 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-164.473.056 -34.321.482Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.769.862 0Ödenen Faiz-43.588.706 -37.424.650YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)154.240.432 67.232.758Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.115.741 -7.881.321NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)156.356.173 59.351.437DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ134.658.492 16.105.510DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ291.014.665 75.456.947Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 337.645.897 170.526.565Ticari Alacaklar7 330.341.092 291.809.150İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 25.628.540 20.431.154İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar304.712.552 271.377.996Diğer Alacaklar974.494 11.092.943İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar974.494 11.092.943Stoklar8 295.031.149 250.416.441Canlı Varlıklar9 188.700.503 157.205.269Peşin Ödenmiş Giderler35.139.497 19.757.877Diğer Dönen Varlıklar18.173.409 33.324.156İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18.173.409 33.324.156ARA TOPLAM1.206.006.041 934.132.401Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 41.329.224 52.828.770TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.247.335.265 986.961.171DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6.204.057 296.473İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.204.057 296.473Maddi Duran Varlıklar11 508.558.525 513.704.531Kullanım Hakkı Varlıkları18.663.136 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.372.842 4.442.492Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.372.842 4.442.492Peşin Ödenmiş Giderler4.547.545 9.046.376İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.547.545 9.046.376Ertelenmiş Vergi Varlığı36.273.798 30.553.786TOPLAM DURAN VARLIKLAR577.619.903 558.043.658TOPLAM VARLIKLAR1.824.955.168 1.545.004.829KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 60.734.191 215.276.140İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar60.734.191 215.276.140Banka Kredileri5 51.191.869 215.276.140Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 9.542.322 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 73.412.958 960.069İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 73.412.958 960.069Banka Kredileri5 73.412.958 960.069Ticari Borçlar493.240.291 421.097.513İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7.081.665 681.370İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar486.158.626 420.416.143Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.993.826 15.602.496Diğer Borçlar2.091.796 1.782.389İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.091.796 1.782.389Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)33.199.502 11.875.332İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)33.199.502 11.875.332Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12.502.314 2.757.947Kısa Vadeli Karşılıklar40.324.154 20.647.202Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11.963.986 14.093.076Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar28.360.168 6.554.126ARA TOPLAM723.499.032 689.999.088TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER723.499.032 689.999.088UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar159.412.341 49.039.931İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar159.412.341 49.039.931Banka Kredileri5 148.784.674 49.039.931Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 10.627.667 0Devlet Teşvik ve Yardımları3.904.832 4.217.536Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)207.156 1.139.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)207.156 1.139.360Uzun Vadeli Karşılıklar34.485.546 26.541.024Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar34.485.546 26.541.024Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü42.386.452 42.566.893TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER240.396.327 123.504.744TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER963.895.359 813.503.832ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar861.059.809 731.500.997Ödenmiş Sermaye13 100.023.579 100.023.579Sermaye Düzeltme Farkları6.348.821 6.348.821Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)354.566.610 361.677.828Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)193.949.249 198.094.600Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 218.152.961 218.152.961Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.203.712 -20.058.361Yabancı Para Çevrim Farkları160.617.361 163.583.228Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 15.190.838 15.190.838Diğer Yedekler5.611.290 5.611.290Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları242.648.641 161.582.628Net Dönem Karı veya Zararı136.670.030 81.066.013TOPLAM ÖZKAYNAKLAR861.059.809 731.500.997TOPLAM KAYNAKLAR1.824.955.168 1.545.004.829Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 2.604.019.203 2.145.785.175 812.841.361 817.039.447Satışların Maliyeti14 -2.141.769.753 -1.802.692.448 -704.155.390 -678.853.792TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)462.249.450 343.092.727 108.685.971 138.185.655BRÜT KAR (ZARAR)462.249.450 343.092.727 108.685.971 138.185.655Genel Yönetim Giderleri-65.176.132 -49.785.167 -20.207.304 -18.262.040Pazarlama Giderleri-136.561.154 -119.285.030 -42.710.112 -42.632.067Araştırma ve Geliştirme Giderleri-754.162 -521.966 -272.385 -177.846Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 110.461.428 139.015.269 30.648.693 98.259.168Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -123.269.453 -199.427.506 -19.162.487 -149.651.362ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)246.949.977 113.088.327 56.982.376 25.721.508Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 413.052 0 353.389Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-4.507.183 -3.736.948 1.646.584 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)242.442.794 109.764.431 58.628.960 26.074.897Finansman Gelirleri0 0 0 0Finansman Giderleri-57.914.558 -41.574.857 -18.574.524 -13.420.932SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)184.528.236 68.189.574 40.054.436 12.653.965Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri15 -47.858.206 -12.055.279 -13.315.698 -1.010.609Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -53.969.383 -15.712.950 -9.938.789 -1.551.830Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 6.111.177 3.657.671 -3.376.909 541.221SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)136.670.030 56.134.295 26.738.738 11.643.356DÖNEM KARI (ZARARI)136.670.030 56.134.295 26.738.738 11.643.356Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları136.670.030 56.134.295 26.738.738 11.643.356Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.145.351 -9.070.608 -1.778.819 -1.675.617Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.181.689 -5.251.176 -2.364.389 -2.094.521Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-4.869.667 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-4.869.667Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.036.338 1.050.235 585.570 418.904Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.036.338 1.050.235 585.570 418.904Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.965.867 121.499.914 -26.830.924 83.070.678Yabancı Para Çevrim Farkları-2.965.867 121.499.914 -26.830.924 83.070.678Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-2.965.867 121.499.914 -26.830.924 83.070.678Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.111.218 112.429.306 -28.609.743 81.395.061TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)129.558.812 168.563.601 -1.871.005 93.038.417Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları129.558.812 168.563.601 -1.871.005 93.038.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797404BIST