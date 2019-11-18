***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
18.11.2019 16:28
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Açıklamalar
Banvit Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Patricio Santiago Rohner, yurtdışında düzenlenen bir yatırımcı ve analist toplantısında, BRF'nin, ülkedeki üretimi büyütme ve helal dünyada lider bir gıda şirketi olma stratejisinin bir parçası olarak Türkiye pazarındaki varlığını genişletmeyi hedeflediğini belirtmiştir.
Banvit'in Türkiye'deki üretimin yaklaşık %12'sini oluşturduğunu ve BRF'nin bunu %20'ye çıkarmayı hedeflediğini ifade etmiştir. Bu hedefe organik veya inorganik büyüme ile ulaşılabileceğini ve bu hedefe ulaşılacağının garantisi olmadığını belirtmiştir. Ancak, planla alakalı bir zaman çizelgesi paylaşmamıştır.
Sn. Rohner her ne kadar Banvit Yönetim Kurulu Başkanı olsa da aynı zamanda BRF'nin uluslararası pazarlardan sorumlu başkan yardımcısıdır. Yukarıdaki açıklamasını da bu kimlikle yapmış ve toplantıda bu sıfatla yer almıştır. Hakim ortağı olan BRF'nin Türkiye'deki bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren Banvit'in şu an dahil olduğu devam eden bir süreç bulunmamakla birlikte, konuyla alakalı bir gelişme olması durumunda derhal kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799391
BIST
18:05106.846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.466,47
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
107.222
En Düşük
105.902
18:055,7415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7169
18:056,3640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,3400
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|Önceki Kapanış
|: 6,3500
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6,3648
En Düşük
6,3281
18:05271,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,64
|Açılış
|: 271,49
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|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,73
En Düşük
268,02
BIST En Aktif Hisseler
|YUNSA
|7,05
|50.683.986
|% 19,90
|
|HURGZ
|1,27
|134.244.870
|% 19,81
|
|BTCIM
|3,26
|38.068.314
|% 15,60
|
|KLNMA
|50,95
|27.563.971
|% 14,91
|
|MTRYO
|1,58
|15.310.961
|% 14,49
|
|METRO
|1,53
|130.097.332
|% -17,30
|
|KLGYO
|2,89
|131.281.528
|% -9,97
|
|CRDFA
|1,93
|11.504.065
|% -8,53
|
|UMPAS
|0,52
|38.097
|% -5,45
|
|ATSYH
|0,96
|49.557
|% -4,00
|
|THYAO
|14,22
|2.337.103.167
|% 3,87
|
|GARAN
|10,14
|651.233.093
|% 1,91
|
|PETKM
|3,71
|422.581.211
|% 1,64
|
|TUPRS
|123,80
|411.471.327
|% 0,41
|
|ASELS
|19,28
|402.243.669
|% 0,84
|
|THYAO
|14,22
|2.337.103.167
|% 3,87
|
|KRDMD
|2,38
|298.126.291
|% 1,71
|
|PETKM
|3,71
|422.581.211
|% 1,64
|
|TSKB
|0,99
|109.800.366
|% 6,45
|
|EKGYO
|1,36
|150.223.389
|% 3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4186
|7,4558
|% 0,40
|
|Frank
|5,7872
|5,8220
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5258
|1,5335
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|4,72
|
|Altın Gr.
|271
|272
|0,67
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|-3,00
|
|Tam
|1.790
|1.835
|-2,77
|
|Yarım
|865
|888
|-1,34
|
|Çeyrek
|434
|444
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
|
|B. Petrol
|62,23
|62,23
|-1,07
|
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