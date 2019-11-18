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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

18.11.2019 16:28
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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Açıklamalar

Banvit Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Patricio Santiago Rohner, yurtdışında düzenlenen bir yatırımcı ve analist toplantısında, BRF'nin, ülkedeki üretimi büyütme ve helal dünyada lider bir gıda şirketi olma stratejisinin bir parçası olarak Türkiye pazarındaki varlığını genişletmeyi hedeflediğini belirtmiştir.
Banvit'in Türkiye'deki üretimin yaklaşık %12'sini oluşturduğunu ve BRF'nin bunu %20'ye çıkarmayı hedeflediğini ifade etmiştir. Bu hedefe organik veya inorganik büyüme ile ulaşılabileceğini ve bu hedefe ulaşılacağının garantisi olmadığını belirtmiştir. Ancak, planla alakalı bir zaman çizelgesi paylaşmamıştır.
Sn. Rohner her ne kadar Banvit Yönetim Kurulu Başkanı olsa da aynı zamanda BRF'nin uluslararası pazarlardan sorumlu başkan yardımcısıdır. Yukarıdaki açıklamasını da bu kimlikle yapmış ve toplantıda bu sıfatla yer almıştır. Hakim ortağı olan BRF'nin Türkiye'deki bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren Banvit'in şu an dahil olduğu devam eden bir süreç bulunmamakla birlikte, konuyla alakalı bir gelişme olması durumunda derhal kamuoyu ile paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799391


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