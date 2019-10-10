***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBanvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. ("Şirket") İş Geliştirme Müdürü Bassel Oueini, Şirketimizdeki görevinden 09.10.2019 tarihi itibariyle istifa ederek ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791971BIST