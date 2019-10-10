***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2019 08:53
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. ("Şirket") İş Geliştirme Müdürü Bassel Oueini, Şirketimizdeki görevinden 09.10.2019 tarihi itibariyle istifa ederek ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791971
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