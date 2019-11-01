***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2019 09:06
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde 21 Haziran 2019 tarihinde Glenio Magagnin'in istifası ile boşalan Üretim Direktörü pozisyonuna, Sn.Christine Maziero Castro 01.11.2019 tarihi itibariyle göreve başlamak üzere atanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796019
BIST
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|% -8,97
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|141.214.666
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|6,56
|116.691.605
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|105.306.272
|% 1,03
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|GARAN
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|77.774.471
|% 0,33
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|IHLAS
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|% 6,90
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|% -1,19
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|MEPET
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|37.872.693
|% 2,19
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|TTKOM
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|% 1,03
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|EREGL
|6,56
|116.691.605
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|7,4081
|7,4453
|% 0,47
|
|Frank
|5,7893
|5,8242
|% 0,35
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|Riyal
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|% 0,29
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.514
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|0,63
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|Altın Gr.
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|279
|0,96
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|1.871
|16,00
|
|Tam
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|1.880
|18,44
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|886
|909
|8,91
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|Çeyrek
|445
|455
|4,46
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|0,03
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