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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.11.2019 09:06
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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizde 21 Haziran 2019 tarihinde Glenio Magagnin'in istifası ile boşalan Üretim Direktörü pozisyonuna, Sn.Christine Maziero Castro 01.11.2019 tarihi itibariyle göreve başlamak üzere atanmıştır.
  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796019


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