***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13 Haziran 2019 tarihli Yönetim Kurulu kararımız uyarınca1. Şirketimizin %100 oranında dolaylı olarak bağlı ortaklığı olan Banvit Foods S.R.L.'deki paylarımızın satış işlemine ("İşlem") danışmanlık etmesi için bir ön protokol imzalanarak UniCredit Bank SA ve Yapı Kredi Bankası A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,2. İşlem'in detayları, karşı tarafı ve izlenecek yöntemin henüz belli olmaması, İşlem'in belirsizlik taşıması nedeniyle bilginin kamuya açıklanmasının Şirketimiz hisse değerlerini olumsuz etkileyebilecek olması ve bu kapsamda Şirketimiz yatırımcılarının zarar görebilecek olması sebebiyle, yatırımcıların yanıltılması risklerinin önlenmesi amacıyla, söz konusu bilginin, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6/1. maddesi uyarınca, kamuya açıklanmasının ertelenmesine,3. İşlem'in gizliliği ortadan kalktığında ve İşlem'in detayları belli olduğunda, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ uyarınca, gerekli açıklamaların kamuya yapılmasına karar verilmiştir.Bu kapsamda, İşlem ile ilgili şu aşamada bir gelişme bulunmamakta olup, herhangi bir gelişme meydana geldiği takdirde kamuoyuna duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805386BIST