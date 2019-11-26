***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.11.2019 09:36
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.banvit.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
bilgi@banvit.com
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SERDAR YILDIRIM HAZİNE YÖNETİM MD. 21.01.2015 (266) 7338600 serdar.yildirim@brf-tr.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 208332
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701407
ŞERİF NUR BAYKAL KURUMSAL İLİŞKİLER MD. 21.01.2015 (266) 7338600 DAHİLİ 1197 nur.baykal@brf-tr.com
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu KÜMES HAYVANLARI ETLERİNİN ÜRETİMİ ve ANA SÖZLEŞMEMİZİN 5. MADDESİNDE YAZILI İŞLER
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY SENEDİ 27.11.1992 TÜRKİYE BIST ANA PAZAR-GRUP 1
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 1,00 TRY 100023579 TRY 100 İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
PATRICIO SANTIAGO ROHNER İcrada Görevli Değil BRF - Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yrd. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
DAVIDE LUIGI VIMERCATI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil QATAR INVESTMENT AUTHORITIY - Yatırım Direktörü Bağımsız Üye Değil
ORHAN CEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil DARÜŞŞAFAKA VAKFI - Eğitim Komitesi Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
LEVENT AVNİ ERSALMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil McKinsey & Company Kıdemli Dış Danışman Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı
LORIVAL NOGUEIRA LUZ JUNIOR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 14.11.2017 İcrada Görevli Değil BRF GLOBAL - CEO Bağımsız Üye Değil
IGOR FONSECA MARTI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 20.02.2018 İcrada Görevli Değil BRF - Uluslararası Pazarlar Finans Direktörü Bağımsız Üye Değil
FERAS ABDULAZIZ M H AL-NAAMA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 22.05.2019 İcrada Görevli Değil KATAR YATIRIM ORTAKLIĞI - Uzman Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NERDİN ALP SATIŞ DİREKTÖRÜ SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ / SATIŞ DİREKTÖRÜ
TOLGA GÜNDÜZ GENEL MÜDÜR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ
DOUGLAS CORAL SATIN ALMA DİREKTÖRÜ SATIN ALMA MÜDÜRÜ / SATIN ALMA DİREKTÖRÜ
NURGÜL ÇAKIR HUKUK VE UYUM MÜDÜRÜ HUKUK MÜDÜRÜ / HUKUK VE UYUM MÜDÜRÜ
TURGAN TÜZÜNER LOJİSTİK MÜDÜRÜ LOJİSTİK MÜDÜRÜ
ÇİĞDEM KIZILAY KARAOĞLU KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ
CHRISTINE MAZIERO CASTRO ÜRETİM VE AGRO DİREKTÖRÜ
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
NUTRINVESTMENT B.V. YATIRIM SERMAYE ŞİRKETİ 50213050 50213050 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIK
BANVİTFOODS SRL CİVCİV VE YEM ÜRETİMİ 52887160 52887160 EUR 99,99 DOLAYLI ORTAKLIK / HOLLANDA NUTRINVESTMENT BV BAĞLI ORTAKLIĞI
BANVİT ENERJİ VE ELK.ÜRETİM LTD.ŞTİ. ENERJİ ÜRETİMİ 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
BANVİT ME FZE DEPOLAMA, DAĞITIM, SATIŞ 1000000 1000000 AED 100 DOLAYLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800405
BIST