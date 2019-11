***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi www.banvit.comElektronik Posta AdresiE-postabilgi@banvit.comYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSERDAR YILDIRIM HAZİNE YÖNETİM MD. 21.01.2015 (266) 7338600 serdar.yildirim@brf-tr.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 208332Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701407ŞERİF NUR BAYKAL KURUMSAL İLİŞKİLER MD. 21.01.2015 (266) 7338600 DAHİLİ 1197 nur.baykal@brf-tr.comFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu KÜMES HAYVANLARI ETLERİNİN ÜRETİMİ ve ANA SÖZLEŞMEMİZİN 5. MADDESİNDE YAZILI İŞLERPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPAY SENEDİ 27.11.1992 TÜRKİYE BIST ANA PAZAR-GRUP 1Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 1,00 TRY 100023579 TRY 100 İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviPATRICIO SANTIAGO ROHNER İcrada Görevli Değil BRF - Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yrd. Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiDAVIDE LUIGI VIMERCATI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil QATAR INVESTMENT AUTHORITIY - Yatırım Direktörü Bağımsız Üye DeğilORHAN CEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil DARÜŞŞAFAKA VAKFI - Eğitim Komitesi Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiLEVENT AVNİ ERSALMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil McKinsey & Company Kıdemli Dış Danışman Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetimden Sorumlu Komitesi BaşkanıLORIVAL NOGUEIRA LUZ JUNIOR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 14.11.2017 İcrada Görevli Değil BRF GLOBAL - CEO Bağımsız Üye DeğilIGOR FONSECA MARTI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 20.02.2018 İcrada Görevli Değil BRF - Uluslararası Pazarlar Finans Direktörü Bağımsız Üye DeğilFERAS ABDULAZIZ M H AL-NAAMA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 22.05.2019 İcrada Görevli Değil KATAR YATIRIM ORTAKLIĞI - Uzman Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNERDİN ALP SATIŞ DİREKTÖRÜ SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ / SATIŞ DİREKTÖRÜTOLGA GÜNDÜZ GENEL MÜDÜR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜDOUGLAS CORAL SATIN ALMA DİREKTÖRÜ SATIN ALMA MÜDÜRÜ / SATIN ALMA DİREKTÖRÜNURGÜL ÇAKIR HUKUK VE UYUM MÜDÜRÜ HUKUK MÜDÜRÜ / HUKUK VE UYUM MÜDÜRÜTURGAN TÜZÜNER LOJİSTİK MÜDÜRÜ LOJİSTİK MÜDÜRÜÇİĞDEM KIZILAY KARAOĞLU KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜCHRISTINE MAZIERO CASTRO ÜRETİM VE AGRO DİREKTÖRÜBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiNUTRINVESTMENT B.V. YATIRIM SERMAYE ŞİRKETİ 50213050 50213050 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIKBANVİTFOODS SRL CİVCİV VE YEM ÜRETİMİ 52887160 52887160 EUR 99,99 DOLAYLI ORTAKLIK / HOLLANDA NUTRINVESTMENT BV BAĞLI ORTAKLIĞIBANVİT ENERJİ VE ELK.ÜRETİM LTD.ŞTİ. ENERJİ ÜRETİMİ 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKBANVİT ME FZE DEPOLAMA, DAĞITIM, SATIŞ 1000000 1000000 AED 100 DOLAYLI ORTAKLIK