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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

08.11.2019 07:37
GÜNCEL HABERLER

***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/11/2019
Karar Sayısı
2019/21
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca 30.09.2019'da sona eren dokuz aylık döneme ait, Şirketimizin Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporunun  
* tarafımızca incelendiğini,
*Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle  yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
*Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve  performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal  durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte,  dürüstçe yansıttığını
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 
Saygılarımızla, 
Tolga Gündüz            Levent Avni Ersalman     Orhan Cem 
Mali İşler Direktörü    Denetim Komitesi Bşk.    Denetim Komitesi Üyesi  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797406


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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3543 7,3912 % 0,16  
Frank 5,7565 5,7912 % 0,04  
Riyal 1,5304 1,5381 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.471 1.472 3,63  
Altın Gr. 272 272 1,10  
Cumhuriyet 1.818 1.845 -9,00  
Tam 1.811 1.856 -8,03  
Yarım 875 898 -3,89  
Çeyrek 439 449 -1,94  
Gümüş.Ons 17,07 17,09 -0,04  
Gümüş Gr. 3,16 3,17 0,00  
B. Petrol 61,71 61,71 -0,58  
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