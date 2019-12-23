***BASCM* *KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
23.12.2019 17:51
***BASCM******KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 23.12.2019 tarihli kararı ile
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Baştaş") %100'üne sahip olduğu, Çözüm Endüstriyel Atık İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Çözüm") esas sermayesinin %50'sine tekabül eden beheri 100 TL olan toplam 17.550 adet payın Şirketimiz tarafından Baştaş'tan devralınmasına ("Pay Alım") karar verilmiştir.
Pay Alım bedeli PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'den alınan 24.09.2019 tarihli değerleme raporu ("Değerleme Raporu") dikkate alınarak 14.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
Pay Alım işlemi ilişkili taraflar arasında gerçekleştirileceğinden, Yönetim Kurulumuzca Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 9'da belirlenen eşikler kapsamında değerlendirme yapılmış ve burada yer alan eşiklerin aşılmadığı tespit edilmiştir.
Çözüm'ün finansal durumu ile yatırımlara ilişkin kararlarına bağlı olarak ve Pay Alım işlemine ilişkin sözleşme ve belgeler tahtında mutabık kalınacak şartlara tabi olmak üzere, Çözüm nezdinde 2020 yılında doğabilecek finansman ihtiyacının dış kaynaklardan sağlanmasının mümkün veya elverişli olmadığı durumda Çözüm'de gerçekleştirilmesi muhtemel bedelli sermaye artırım işlemine %50 oranında katılım sağlanmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz tarafından Pay Alım'ı için gerekli sözleşme ve belgelerin imzası ve ilgili işlemlerin icra edilmesi için Sedat Öztürk'ün ve Ali Umur'un müşterek imzaları ile Şirketimizi temsil etmek üzere yetkilendirilmesine ve işlemler ile ilgili gelişmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile açıklanmasına karar verilmiştir.
Pay Alım işlemi sonrası Şirketimiz Çözüm nezdinde doğrudan %50 paya sahip olacaktır. Pay Alım işlemine ilişkin süreçlerin tamamlanması ile ilgili şablonlar ile Şirketimizce ayrıca açıklama yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804855
BIST
18:05112.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 998,44
|Açılış
|: 111.479
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|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
112.178
En Düşük
111.266
18:055,9493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0090
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
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5,9510
En Düşük
5,9186
18:056,6029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
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6,6066
En Düşük
6,5706
18:05283,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,67
|Açılış
|: 283,86
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|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
284,02
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|46,80
|26.593.301
|% 20,00
|
|IZMDC
|7,51
|98.032.731
|% 19,97
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|QNBFL
|84,40
|5.687.992
|% 14,99
|
|ASUZU
|14,74
|134.549.342
|% 13,21
|
|INFO
|4,00
|3.433
|% -11,11
|
|UZERB
|2,72
|134.110
|% -9,93
|
|KRSTL
|1,57
|95.252.154
|% -6,55
|
|EUKYO
|1,65
|2.271.733
|% -6,25
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|KOZAA
|9,98
|1.168.885.291
|% -1,48
|
|THYAO
|13,78
|567.510.249
|% 0,15
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,43
|208.241.746
|% 0,00
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6785
|7,7170
|% -0,31
|
|Frank
|6,0398
|6,0762
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5808
|1,5888
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|6,25
|
|Altın Gr.
|284
|284
|1,62
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,05
|
|B. Petrol
|65,97
|65,97
|-0,17
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