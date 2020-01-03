***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi03/01/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıYenipark Turizm San.Tic.A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTurizm Otelcilik İşletmeciliğiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi14.500.000-TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih03/01/2020Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı14.500.000Beher Pay Fiyatı1-TLToplam Tutar4.000.000Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)% 100Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)% 0Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)% 0Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,184İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,183Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiGrup Faaliytine önemli bir etkisi yoktur.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı-2.411.995Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiSatış Karı YokVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi.......Satın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıMurat AKBAŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniTeknik Değerlendirmenin Şirket içinde yapılmış olması nedeniyleDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun Yeniden Yapılandırma amaçlı yaptığı değerlendirme sonucunda, Ankara ilinde otel işletmeciliği faaliyetinde bulunan Grup şirketimiz Bera Turizm İnşaat Seyahat Tic.A.Ş. % 100 iştiraki Yenipark Turizm San.Tic. A.Ş hisselerinin tamamı Murat AKBAŞ'a devredierek iştirak ilişkisi sona erdirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807466BIST