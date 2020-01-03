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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

03.01.2020 17:37
GÜNCEL HABERLER



***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/01/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Yenipark Turizm San.Tic.A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Turizm Otelcilik İşletmeciliği
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
14.500.000-TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
03/01/2020
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
14.500.000
Beher Pay Fiyatı
1-TL
Toplam Tutar
4.000.000
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
% 0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
% 0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,184
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,183
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Grup Faaliytine önemli bir etkisi yoktur.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-2.411.995
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Satış Karı Yok
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
.......
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Murat AKBAŞ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Teknik Değerlendirmenin Şirket içinde yapılmış olması nedeniyle
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
.
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun Yeniden Yapılandırma amaçlı yaptığı değerlendirme sonucunda, Ankara ilinde otel işletmeciliği faaliyetinde bulunan  Grup şirketimiz Bera Turizm İnşaat Seyahat Tic.A.Ş. % 100 iştiraki Yenipark Turizm San.Tic. A.Ş   hisselerinin tamamı Murat AKBAŞ'a devredierek iştirak ilişkisi sona erdirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807466


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MEPET 2,28 91.455.508 % 13,43  
ARENA 9,31 41.008.009 % 12,44  
ARTI 0,89 117.811 % 9,88  
VKING 2,36 11.803.569 % 9,77  
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Frank 6,1354 6,1723 % 0,46  
Riyal 1,5885 1,5965 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.549 1.549 20,40  
Altın Gr. 298 298 5,12  
Cumhuriyet 1.970 2.000 31,00  
Tam 1.963 2.012 33,45  
Yarım 949 973 16,18  
Çeyrek 476 487 8,09  
Gümüş.Ons 18,08 18,13 0,09  
Gümüş Gr. 3,48 3,48 0,03  
B. Petrol 68,14 68,14 1,89  
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