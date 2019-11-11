***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -109.570.013 571.065.932 -9.200.721 -414.417 45.828.904 14.495.003 1.264.728.993 143.965.763 1.408.694.756Transferler30 14.495.003 -14.495.003Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)127.963.509 -2.824.809 16.711.775 5.382.554 147.233.029 24.767.485 172.000.514Dönem Karı (Zararı)41 5.382.554 5.382.554 5.382.554Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27-30 127.963.509 -2.824.809 16.711.775 141.850.475 24.767.485 166.617.960Kar Payları30 -4.926.374 -4.926.374 -4.926.374Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 65.301.933 65.301.933 40.581.623 105.883.556Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 -75.881 61.702.090 -4.400.699 48.731.494 105.957.004 105.957.004Dönem Sonu Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -109.645.894 760.731.531 -12.025.530 -4.815.116 186.142.735 5.382.554 1.578.294.585 209.314.871 1.787.609.456Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -109.658.677 798.952.339 -13.746.729 -1.188.001 146.140.794 18.930.605 1.591.954.636 223.432.693 1.815.387.329Transferler30 18.930.605 -18.930.605Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.284.789 21.783.528 63.182.661 83.681.400 83.681.400Dönem Karı (Zararı)41 63.182.661 63.182.661 63.182.661Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27-30 -1.284.789 21.783.528 20.498.739 20.498.739Kar Payları30 -20.818.200 -20.818.200 -20.818.200Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 17.809.287 17.809.287 8.760.752 26.570.039Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 18.093 -21.184.757 2.144.347 -1.637.455 -20.659.772 61.371 -20.598.401Dönem Sonu Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -109.640.584 777.767.582 -15.031.518 956.346 182.208.559 63.182.661 1.651.967.351 232.254.816 1.884.222.167Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.896.189 -118.859.968Dönem Karı (Zararı)114.058.563 80.389.955Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler87.032.212 65.721.593Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14, 17 68.266.750 52.935.813Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9.723.116 10.795.831Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 9.716.636 9.757.938Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 6.480 1.037.893Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.042.346 1.989.949Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 10.769.746 3.234.381Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 -1.727.400 -1.244.432İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-156.120.940 -249.759.391Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.943.596 -212.823.073İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -24.943.596 -212.823.073Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-70.470.668 -49.290.269İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -28.253 -157.411İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -70.442.415 -49.132.858Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -61.686.594 -96.651.178Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -991.950 -1.965.200Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 2.254.906 -14.679.593Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-312.177 42.993.402İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -312.177 42.993.402Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -1.614.338 3.352.964Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.806.286 -5.864.928İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 39.938 539.619İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 3.766.348 -6.404.547Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -170.933 115.785İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.991.876 85.052.699Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -11.666.410 5.926.568Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 9.674.534 79.126.131Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları44.969.835 -103.647.843Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -33.073.646 -15.212.125YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8.512.843 -122.793.134Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları47 -4.240.910 -2.937.555Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14, 17 12.753.753Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14, 17 -119.855.579FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-75.881Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları30 18.093 -75.881Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 28.522.369 186.266.244Ödenen Temettüler30 -20.818.200 -4.926.374YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.131.294 -60.389.113Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi30 506.892 44.330.795NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.638.186 -16.058.318DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 96.370.805 63.055.567DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 125.008.991 46.997.249Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 125.008.991 96.370.805Ticari Alacaklar583.840.241 562.726.041İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 583.840.241 562.726.041Diğer Alacaklar162.779.304 92.334.011İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 401.571 373.318İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 162.377.733 91.960.693Stoklar10 637.488.218 575.808.104Peşin Ödenmiş Giderler12 67.527.924 70.365.583Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 1.277.816 336.188Diğer Dönen Varlıklar29 46.635.562 35.405.209ARA TOPLAM1.624.558.056 1.433.345.941Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 11.512.663 11.512.663TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.636.070.719 1.444.858.604DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 68.701.625 64.460.715Ticari Alacaklar13.015.934 18.903.174İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 13.015.934 18.903.174Diğer Alacaklar4.294.476 4.269.101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 4.294.476 4.269.101Canlı Varlıklar11 13.060.300 12.068.350Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 320.167.273 368.805.085Maddi Duran Varlıklar14 1.314.975.153 1.352.983.581Kullanım Hakkı Varlıkları15 13.189.074 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.660.193 18.034.456Şerefiye18 5.185.704 5.185.704Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 18.474.489 12.848.752Peşin Ödenmiş Giderler12 4.829.299 4.246.546Ertelenmiş Vergi Varlığı40 61.689.971 61.315.509Diğer Duran Varlıklar29 4.972.359 4.536.302TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.842.555.657 1.909.622.819TOPLAM VARLIKLAR3.478.626.376 3.354.481.423KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 489.017.240 546.141.594Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 167.200.890 152.154.123Diğer Finansal Yükümlülükler47 58.458 0Ticari Borçlar183.923.877 183.241.434İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 183.923.877 183.241.434Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 22.831.617 19.913.234Diğer Borçlar10.454.464 6.594.383İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 1.887.413 1.847.475İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 8.567.051 4.746.908Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 57.760 220.186Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 10.973.258 11.340.597Kısa Vadeli Karşılıklar8.002.624 4.954.032Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 8.002.624 4.954.032Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 197.545.635 190.508.298ARA TOPLAM1.090.065.823 1.115.067.881Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler39 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.090.065.823 1.115.067.881UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 240.945.211 170.345.255Diğer Finansal Yükümlülükler47 13.671.460 0Ticari Borçlar0 994.620İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 994.620Diğer Borçlar1.457.762 1.511.557İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.457.762 1.511.557Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 207.273 215.780Uzun Vadeli Karşılıklar46.325.167 44.864.134Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 46.325.167 40.088.142Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 0 4.775.992Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 175.027.544 185.075.263Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 26.703.969 21.019.604TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER504.338.386 424.026.213TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.594.404.209 1.539.094.094ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.651.967.351 1.591.954.636Ödenmiş Sermaye30 341.600.000 341.600.000Sermaye Düzeltme Farkları30 410.924.305 410.924.305Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)30 -109.640.584 -109.658.677Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)762.736.064 785.205.610Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 777.767.582 798.952.339Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -15.031.518 -13.746.729Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)956.346 -1.188.001Yabancı Para Çevrim Farkları30 956.346 -1.188.001Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 182.208.559 146.140.794Net Dönem Karı veya Zararı41 63.182.661 18.930.605Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 232.254.816 223.432.693TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.884.222.167 1.815.387.329TOPLAM KAYNAKLAR3.478.626.376 3.354.481.423Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 1.673.257.127 1.608.943.317 578.869.203 705.578.344Satışların Maliyeti31 -1.332.734.215 -1.256.334.490 -449.336.079 -533.998.016TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)340.522.912 352.608.827 129.533.124 171.580.328BRÜT KAR (ZARAR)340.522.912 352.608.827 129.533.124 171.580.328Genel Yönetim Giderleri33 -111.136.833 -101.086.327 -33.327.703 -33.373.514Pazarlama Giderleri33 -78.400.876 -67.554.196 -26.720.389 -24.897.813Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -5.932.092 -5.937.498 -2.224.083 -925.384Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 53.868.531 50.512.620 13.001.402 11.931.478Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -15.240.015 -22.617.484 -4.358.276 -6.603.228ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)183.681.627 205.925.942 75.904.075 117.711.867Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 72.937.844 102.295.246 -97.473 5.912.544Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -439.820 -410.231 -92.266 -156.364FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)256.179.651 307.810.957 75.714.336 123.468.047Finansman Gelirleri37 98.546.109 139.192.292 43.974.451 92.819.809Finansman Giderleri37 -240.667.197 -366.613.294 -73.605.054 -242.894.766SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)114.058.563 80.389.955 46.083.733 -26.606.910Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-21.167.440 -41.695.728 -11.775.175 -13.426.204Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -31.428.492 -31.237.756 -14.121.019 -15.939.499Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 10.261.052 -10.457.972 2.345.844 2.513.295SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)92.891.123 38.694.227 34.308.558 -40.033.114DÖNEM KARI (ZARARI)92.891.123 38.694.227 34.308.558 -40.033.114Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 29.708.462 33.311.673 9.855.254 14.477.541Ana Ortaklık Payları41 63.182.661 5.382.554 24.453.304 -54.510.655Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,18500000 0,01600000 0,07200000 -0,16000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,18500000 0,01600000 0,07200000 -0,16000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20.498.739 166.617.960 -809.675 -3.856.522Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 24.475.877 218.079.705 0 -1.767.539Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -1.647.165 -3.621.550 -1.038.044 -2.669.028Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.329.973 -47.840.195 228.369 580.045Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -2.329.973 -47.840.195 228.369 580.045Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.498.739 166.617.960 -809.675 -3.856.522TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)113.389.862 205.312.187 33.498.883 -43.889.636Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar29.708.462 58.079.158 9.855.254 18.147.148Ana Ortaklık Payları83.681.400 147.233.029 23.643.629 -62.036.784http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798097BIST