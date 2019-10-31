BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,78
|60.883.032
|% 16,34
|AVTUR
|1,56
|28.418.045
|% 13,04
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|BOYP
|15,95
|4.667.254
|% 12,32
|DITAS
|9,05
|12.320.385
|% 12,14
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3782
|7,4152
|% 0,66
|Frank
|5,7662
|5,8010
|% 0,50
|Riyal
|1,5186
|1,5262
|% 0,21
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.509
|1.509
|13,08
|Altın Gr.
|277
|277
|2,83
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|8,00
|Tam
|1.827
|1.873
|11,25
|Yarım
|883
|906
|5,43
|Çeyrek
|443
|453
|2,72
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,11
|0,22
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,05
|B. Petrol
|59,88
|59,88
|-0,36
Seans Raporu
- 16:05XU100 Endeks 98, 784 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 3, 816.00 milyon TL de
- 16:05PKART Yüzde 4.48 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 438, 964 adet işlem
- 16:04IZTAR Yüzde 5.24 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 736, 673 adet işlem
- 16:03ADBGR Yüzde 6.26 oranında artışla 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 252, 732 adet işlem
- 16:02DITAS Yüzde 9.42 oranında artışla 8.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 374, 608 adet işlem