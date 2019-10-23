***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDenizbank A.Ş. ile (Kefalet, Müşteri Çeki Teminatlı ve İpotek Teminatlı olmak üzere) Grup şirketlerimizin İşletme sermayesi ve yatırım harcamalarında kullanılacak 153 Milyon TL'si 36 ay vadeli 20 Milyon TL'si kısa vadeli olmak üzere toplam 173 Milyon TL'lik Nakdi Grup Limiti artırımı gerçekleştirilmiştirTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile Grup şirketlerimizden Kompen A.Ş., Kombassan A.Ş., Adaçal A.Ş., MPG A.Ş., ve Divapan A.Ş. için 2 yılı ödemesiz 10 yıla kadar vadeli toplam 42.350.000-TL'lik İvme kredisi ve işletme sermayesi kredi sözleşmesi imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794389BIST