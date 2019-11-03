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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.11.2019 12:56
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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 37. Maddesinde aralarında Bera Holdinginde bulunduğu holdinglerin ortaklık ilişkisine müteallik ihtilaf davalarını da kapsayan yasal  düzenleme bulunmaktadır.  37. Madde Gerekçesinin birinci paragrafında
"…tüm ortakların mülkiyet hakkını eşit bir şekilde korumak, ülkemiz için ekonomik ve stratejik öneme sahip üretimlerin varlığını ve devamını sağlamak, bu şirketlerin sermayesine güvenerek ticari ilişkiye giren 3. şahısların haklarını korumak, istihdamı artırmak, şirketlerin faaliyetlerini sürekli kılmak, serbest piyasa koşullarında adil bir rekabet ortamı oluşturarak hisse senetlerinin değerinin borsada oluşmasının temini amacıyla bu ortaklıklar bağlamında pay, ortaklık ilişkisi, ortaklıklara yapılan ödemelerin pay karşılığı yapılmış kabul edilmesi gerektiği ile ortak ve ortaklık haklarının tanımı yapılarak, ortaklık haklarının korunması amaçlanmıştır." denilmektedir.
Gerekçenin ikinci paragrafında ise
 "Yetkili kurumların incelemesinden geçerek borsada işlem gören ve yerli ve yabancı binlerce yatırımcısı bulunan bu şirketlerin faaliyetlerinin devam ettirilmesini temin etmek ve bu suretle yatırımcılar açısından sermaye piyasalarının güvenirliğini sağlamak, ortak ve ortaklığın haklarını korumak amacıyla kurulan ilişkinin zarar görmemesi ve bu ilişkiyi tahrif edecek iddiaların açıklığa kavuşturulması için, maddede belirtilen nedenlerle açılmış derdest davalarla ilgili olarak kanun yolu incelemesindekiler dâhil görülmekte olan menfi tespit, tazminat veya alacak davalarında, karar verilmesine yer olmadığına dair karar verileceği ve yargılama gideri ile maktu vekâlet ücretinin ortaklık üzerinde bırakılacağı hüküm altına alınmıştır." İfadesi yer almaktadır.
Kanun görüşmeleri ile ilgili süreç Türkiye Büyük Millet Meclis'inde devam etmektedir. Bu maddenin kanunlaşması halinde, Holdingimizin anılan madde kapsamında muhatap olduğu davalar ortadan kalkacak, henüz karara bağlanmamış ve devam eden binlerce dava kendiliğinden sona erecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796262


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MSGYO 1,70 60.307.481 % 15,65  
ISKUR 150.000,00 150.000 % 14,07  
BERA 3,18 162.927.037 % 13,57  
ANELE 2,25 47.535.399 % 12,50  
KLMSN 14,46 54.791.426 % 10,21  
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Sterlin 7,3696 7,4065 % -0,05  
Frank 5,7725 5,8073 % 0,06  
Riyal 1,5187 1,5263 % -0,03  
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Cumhuriyet 1.841 1.869 -2,00  
Tam 1.833 1.878 -1,52  
Yarım 886 909 -0,73  
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