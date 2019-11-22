***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek TBMM Genel Kurulu'na sunulan aralarında Holdingimizin de bulunduğu Borsa İstanbul'da İşlem gören bir kısım Holdinglerin ortaklık ilişkisine müteallik ihtilafların çözümünü kapsayan yasal düzenlemenin de yer aldığı 128 Sıra Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Genel Kurul'un 21.11.2019 tarihli 21. Birleşiminde kabul edilerek kanunlaşmış olup, Cumhurbaşkanı'nın onayı ve resmi gazetede yayınlanması ile birlikte yürürlüğe girecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800055BIST