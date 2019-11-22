***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2019 11:25
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek TBMM Genel Kurulu'na sunulan aralarında Holdingimizin de bulunduğu Borsa İstanbul'da İşlem gören bir kısım Holdinglerin ortaklık ilişkisine müteallik ihtilafların çözümünü kapsayan yasal düzenlemenin de yer aldığı 128 Sıra Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Genel Kurul'un 21.11.2019 tarihli 21. Birleşiminde kabul edilerek kanunlaşmış olup, Cumhurbaşkanı'nın onayı ve resmi gazetede yayınlanması ile birlikte yürürlüğe girecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800055
BIST
16:51106.288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -517,32
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
16:515,7191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0194
|Açılış
|: 5,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7191
En Düşük
5,6924
16:516,3245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3245
En Düşük
6,2977
16:51270,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,63
|Açılış
|: 270,15
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,27
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.402.759
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,23
|41.703.510
|% 19,89
|
|AKENR
|0,93
|70.624.815
|% 12,05
|
|KLNMA
|47,00
|4.199.861
|% 11,32
|
|SANKO
|5,53
|29.893.996
|% 11,04
|
|KLGYO
|2,99
|97.078.992
|% -11,80
|
|MGROS
|22,80
|207.663.296
|% -7,84
|
|UZERB
|1,60
|35.728
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,62
|25.250.251
|% -5,26
|
|GARFA
|3,50
|4.655.997
|% -4,89
|
|VAKBN
|5,05
|153.547.062
|% -0,39
|
|HALKB
|5,79
|132.079.755
|% 0,17
|
|PGSUS
|76,60
|125.838.802
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,46
|108.268.577
|% -1,35
|
|TKNSA
|2,93
|103.725.536
|% 3,17
|
|EKGYO
|1,46
|108.268.577
|% -1,35
|
|CEMAS
|1,20
|54.143.793
|% 1,69
|
|TKNSA
|2,93
|103.725.536
|% 3,17
|
|KLGYO
|2,99
|97.078.992
|% -11,80
|
|ODAS
|1,59
|38.657.716
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3285
|7,3652
|% -0,07
|
|Frank
|5,7232
|5,7577
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5194
|1,5270
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|4,76
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,36
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|5,00
|
|Tam
|1.783
|1.828
|4,87
|
|Yarım
|862
|884
|2,35
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,18
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,77
|63,77
|-0,20
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