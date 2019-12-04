***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup Şirketimiz Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından Yüklenici Firma Egemen İnşaat & Moment Yapı Adi Ortaklığı (GOP Mahallesi Boğaz Sk.N28/9 Çankaya Ankara adresinde mukim), İstanbul İli, Gaziosmanpaşa ilçesi, Yıldıztabya Mahallesi 1.Kısım (5.Bölge) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1.Etap 244 adet Konut ve 34 Dükkan İnşaatları ile Alt yapı ve çevre düzenlemesi işinde 6 Blok 244 Daire Pervazlı PVC Doğrama İşleri (kör kasa dahil) 1.350.000 TL+KDV= 1.520.100.-TL bedel ile alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801806BIST