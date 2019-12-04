***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2019 17:28
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup Şirketimiz Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından Yüklenici Firma Egemen İnşaat & Moment Yapı Adi Ortaklığı (GOP Mahallesi Boğaz Sk.N28/9 Çankaya Ankara adresinde mukim), İstanbul İli, Gaziosmanpaşa ilçesi, Yıldıztabya Mahallesi 1.Kısım (5.Bölge) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1.Etap 244 adet Konut ve 34 Dükkan İnşaatları ile Alt yapı ve çevre düzenlemesi işinde 6 Blok 244 Daire Pervazlı PVC Doğrama İşleri (kör kasa dahil) 1.350.000 TL+KDV= 1.520.100.-TL bedel ile alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801806
BIST
18:05107.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 911,45
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.795
En Düşük
106.702
18:055,7568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0130
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7568
En Düşük
5,7336
18:056,3842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3899
En Düşük
6,3550
18:05272,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,23
|Açılış
|: 272,58
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|41,40
|761.191
|% 20,00
|
|MAALT
|39,36
|12.999.285
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,48
|264.268.461
|% 20,00
|
|SMART
|9,97
|113.524.636
|% 19,98
|
|FONET
|6,67
|53.853.437
|% 19,96
|
|ISATR
|142.800,00
|168.000
|% -15,00
|
|AVTUR
|1,90
|47.171.822
|% -11,63
|
|EGCYH
|0,12
|358.562
|% -7,69
|
|KLGYO
|3,07
|57.910.616
|% -6,97
|
|VAKFN
|2,09
|59.082.851
|% -5,86
|
|THYAO
|13,76
|1.182.410.334
|% 1,10
|
|GARAN
|10,20
|418.551.267
|% 3,03
|
|ASELS
|18,94
|373.995.648
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,43
|360.871.001
|% 1,67
|
|PETKM
|3,60
|322.353.727
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,43
|360.871.001
|% 1,67
|
|TSKB
|1,09
|110.822.854
|% 2,83
|
|ZOREN
|1,47
|146.591.191
|% 4,26
|
|PETKM
|3,60
|322.353.727
|% 0,84
|
|THYAO
|13,76
|1.182.410.334
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5147
|7,5523
|% 0,95
|
|Frank
|5,7974
|5,8324
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5292
|1,5368
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-3,40
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,07
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,94
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,73
|62,73
|1,91
|